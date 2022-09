Langfristiger Bond-Plan bekannt: Neuer Darsteller soll "10 bis 12" Jahre bleiben

Die Erwartungen an den neuen James Bond-Darsteller sind hoch. Die 007-Macher sprachen nun über das zeitliche Ausmaß der Rolle. Und warum manche Stars keine Lust darauf haben.

Nachdem Daniel Craig mit James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben die Rolle hinter sich gelassen hat, suchen die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson für Bond 26 nach einem neuen Bond-Darsteller. Im Interview erläuterten sie jetzt, warum viele Stars den Erwartungen nicht entsprechen oder entsprechen wollen. Der neue Schauspieler soll nämlich mindestens ein Jahrzehnt dabeibleiben.

10 Jahre James Bond: 007-Macher erklären, was sie von neuem Darsteller erwarten

Idris Elba, seit Jahren Fan-Favorit für den Part, zeigte sich gegenüber der 007-Rolle kürzlich abgeneigt (via The Shop ). Im Gespräch mit Variety erklärten die Produzten dafür ihr Verständnis. Broccoli sagte:



Das Problem ist, dass es bis Drehstart noch eine Weile dauern wird. Und wenn wir Bond casten, muss der Schauspieler die Rolle für 10-12 Jahre übernehmen. [Elba] denkt sich sicher: "Will ich das wirklich?" Nicht jeder möchte das. Daniel Craig zu überzeugen, war schwierig genug. Viele fänden es spannend, mal für einen einzigen Bond-Film in die Rolle zu schlüpfen. Aber so funktioniert das nicht.

Viele Darsteller entwickelten in der 007-Geschichte eine heftige Abneigung gegen die umfassenden Anforderungen der Rolle. Sean Connery ließ sich nur gegen eine damals unglaubliche Summe von 1,25 Millionen Dollar zur Rückkehr überreden (via Screenrant ). Die Verpflichtung für ein ganzes Jahrzehnt ist dabei allerdings nichts Außergewöhnliches. Craig spielte den britischen Agenten immerhin in einem Zeitraum von 16 Jahren.

Sollte eine Schauspieler für 10-12 Jahre Bond bleiben müssen?