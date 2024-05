Hollywood fürchtet sich vor dem aufregendsten Sci-Fi-Film des Jahres – dafür kommt er jetzt schon sicher nach Deutschland

Während Francis Ford Coppola sein selbstfinanziertes Sci-Fi-Epos Megalopolis noch immer nicht an einen US-Verleiher losgeworden ist, steht nun immerhin die Kinobetreuung für Europa fest.

Megalopolis von Regielegende Francis Ford Coppola (Der Pate) ist ein wahrlich enigmatisches Projekt. Es ist seit Anfang des Jahrtausends in Arbeit, wurde 300 Mal umgeschrieben und findet trotz großer Namen keinen amerikanischen Verleih, der das Risiko eines anspruchsvollen Autorenfilms möchte. Dabei hatte der Filmemacher den Streifen aus eigener Tasche finanziert – und er ist sogar längst fertiggestellt.

Aus Cannes, wo Megalopolis am 16. Mai 2024 für die Presse uraufgeführt wird, erreichen uns nun immerhin vielversprechende Nachrichten bezüglich der Kinoveröffentlichung in Europa, inklusive Deutschland. Ob der Film in den USA noch die Unterstützung eines großen Studios erhält oder doch bei einem Indie-Label landet, muss sich zeigen.

Das Sci-Fi-Epos Metropolis von Francis Ford Coppola kommt nach Deutschland

Laut Deadline wurden sich Coppolas langjähriger Anwalt und mehrere europäische Verleiher in Cannes einig, was die reguläre Veröffentlichung auf dieser Seite des großen Teichs angeht. So gingen die Lichtspielhausrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz an Constantin Film. Dementsprechend darf wohl mit einem hiesigen Filmstart noch vor der US-Premiere gerechnet werden.

American Zeotrope / Mihai Malaimare Megalopolis

Oliver Berben, der Vorstandsvorsitzende von Constantin, sagte dazu:

Megalopolis ist ein Herzensprojekt – nicht nur für Coppola, sondern auch für uns. Wir sind unglaublich stolz, dass wir ihn in Deutschland in die Kinos bringen dürfen. Dieser Film hat das Zeug zu einem Klassiker und ich kann es kaum erwarten, dass ihn viele Menschen im Kino sehen. Megalopolis ist mehr als gute Unterhaltung: Der Film ist eine Allegorie, eine Vision für die Zukunft.

Die VoD- und TV-Rechte wurden bisher nicht veräußert. Vermutlich, weil man auf einen internationalen Deal mit einem der großen Streamer hofft.

Darum geht es in Sci-Fi-Epos Megalopolis von Francis Ford Coppola

Coppola wurde für Megalopolis von der Geschichte des römischen Reichs und Werken von H.G. Wells inspiriert. Die Handlung dreht sich um den idealistischen Architekten Cesar Catilina (Adam Driver), der davon träumt, eine zerstörte Metropole als utopische Megacity neu aufzubauen. Dabei bekommt er Gegenwind vom korrupten Bürgermeister Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), dessen Tochter Julia (Nathalie Emmanuel) zwischen den Stühlen steht.

In einem ersten Megalopolis-Clip, den Coppola über seinen YouTube-Kanal veröffentlichte, wurde klar, dass Drivers Protagonist über die Fähigkeit verfügt, die Zeit zu manipulieren:

Megalopolis - First Look (English) HD

Weiterhin sind Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Dustin Hoffman, Balthazar Getty, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Jason Schwartzman und viele mehr in Megalopolis zu sehen.