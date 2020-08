Horror-Einfluss im MCU: Captain Marvel 2 findet neue Regisseurin

Brie Larson erhält eine neue Regisseurin. Für Captain Marvel 2 wird erstmals Nia DaCosta einen MCU-Film inszenieren. Wir zeigen euch ihre spannenden Horror-Einflüsse.

Jetzt ist es sicher: Marvel wechselt für die Fortsetzung Captain Marvel 2 die Regisseurinnen aus. Teil 1 aus dem Jahr 2019 hatten Anna Boden und Ryan Fleck inszeniert, dass das Duo nicht zurückkehren würde, wurde seit Anfang des Jahres gemunkelt. Neu dabei ist jetzt dem Hollywood Reporter zufolge Nia DaCosta, die Brie Larson als Carol Danvers aka Captain Marvel durch ihr neues Abenteuer führen wird.

Horror-Regisseurin fürs MCU: Das ist die neue Captain Marvel 2-Macherin

Nia DaCostas Horrorfilm Candyman soll noch diesen Herbst in die Kinos kommen, es ist die Fortsetzung des 90er Kultfilms Candymans Fluch. Der eindringliche Trailer sorgte dieses Jahr für Aufsehen. Hier ist er.

Von der neuen Captain Marvel-Macherin: Horror-Trailer Candyman

Candyman – Official Trailer (Universal Pictures) HD

Wie und ob DaCosta ihren Stil ins MCU einbringen kann, ist jetzt noch schwer zu sagen. Mit Genre- und Horror-Regisseuren tut sich die Superheldenmaschine schwer. Scott Derrickson (Sinister) drehte Doctor Strange 1 und wollte seine Horrorwurzeln in der Fortsetzung noch stärker einbringen. Das Arrangement scheiterte jedoch und Marvel verpflichtete ausgerechnet Horrorikone Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man). Das MCU neigt dazu, Regie-Stile und Genre-Einflüsse zu verwischen.

Davon abgesehen passt DaCosta perfekt in das Muster des MCU, das häufig Regisseure verpflichtet, die hier ihre ersten Blockbuster-Schritte machen und sich vorher mit Indie- und Genre-Filmen Sporen in der Branche verdienten. DaCosta (Indie-Erfolg mit Little Woods) steht damit in der Tradition von Ryan Coogler (von Creed zu Black Panther) oder Chloé Zhao (von The Rider zu The Eternals).



Wann kommt Captain Marvel 2 in die Kinos

In nicht mal 2 Jahren, wobei eigentlich ein früherer Termin geplant war. Nach dem durch die Corona-Pandemie ausgelösten Domino-Effekt, wurden jedoch sämtliche MCU-Filme um einige Monate verschoben. Den Anfang machte Black Widow (Vom Februar in den November 2020).

Black Widow bis Captain Marvel 2: Das sind die MCU-Termine bis 2022

Candyman startet ebenfalls nach einer Verschiebung am 15. Oktober, also in der Halloween-Zeit, in den deutschen Kinos. Dann könnt ihr euch einen Eindruck von der neuen Marvel-Regisseurin machen.

Freut ihr euch auf Captain Marvel 2?