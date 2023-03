Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten kehrt mit Horror zurück: Hier ist der neue Trailer, wenn ihr euch traut

Tommy Wiseau hat nach Meinung vieler Menschen den schlechtesten Film überhaupt gedreht. Jetzt veröffentlicht er den Hai-Horror Big Shark. Der neue Trailer ist ein Phänomen.

Schaut euch hier den neuen englischen Trailer zu Big Shark an:

The Room von Tommy Wiseau gilt vielen als der schlechteste Film aller Zeiten. Er ist so spektakulär mangelhaft, dass es die einzigartigen Dreharbeiten mit dem Spielfilm The Disaster Artist noch einmal auf die Leinwand schafften.Und es gibt einen neuen Trailer.

Big Shark - Trailer 2 (English) HD

Nach dem schlechtesten Film aller Zeiten: Hai-Horror verstört jetzt schon

In Big Shark sucht ein gewaltiger Hai nach einer Überschwemmung die unschuldigen Bewohner der US-Stadt New Orleans heim. Nur drei Feuerwehrmänner stellen sich dem gewaltigen Monster in den Weg. Oder Boxen. Oder tragen Unterwäsche.

Wie der Trailer nämlich bereits zeigt, geht es hier um mehr als nur den 1000sten Horror-Trash mit Riesenhai. Hier steckt auch irgendwo eine Rocky-Story drin. Und Calvin Klein-Werbung aus den 90ern. Und die zentralsten Fragen der Existenz.

Wann kommt Tommy Wiseaus Horror-Kracher Big Shark nach Deutschland?

Big Shark hat bisher keinen deutschen Starttermin für die Leinwand oder das Heimkino. Sofern sich hierzulande ein Verleih findet, könnten wir uns noch dieses Jahr eine Veröffentlichung vorstellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

