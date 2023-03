Horror-Hai zerfetzt Bohrinsel: Das Monster aus dem ersten The Black Demon-Trailer lehrt sogar Meg das Fürchten

Riesenhai-Fans freuen sich auf The Meg 2. Der erste Trailer zu The Black Demon macht dem Unterwasser-Horror jetzt Konkurrenz. Dort tritt ein Monster gegen eine Bohrinsel an.

Die schwarzen Tiefen des Meeres sind für viele ein Hort von Ängsten und Alpträumen. Kein Wunder also, dass die Riesenhai-Action Meg bald einen zweiten Teil nach sich ziehen wird. Aber schon jetzt gibt es im Trailer zu The Black Demon einen gewaltigen Megalodon zu bestaunen, der sich eine Bohrinsel auf die Speisekarte gesetzt hat. Schaut euch hier den ersten Trailer zu The Black Demon auf Englisch an: The Black Demon - Trailer (English) HD Nach Meg: Horror-Hai nimmt in The Black Demon an den Menschen Rache Eigentlich will Ingenieur Paul (Josh Lucas) nur mit seiner Familie Urlaub machen. Bei der Inspektion einer Ölbohrplattform muss er allerdings feststellen, dass ein gigantischer Megalodon, ein Hai-Vorgänger aus der Urzeit, dort sein Unwesen treibt. Nach Ansicht der Einheimischen handelt es sich um einen Dämon, der Rache an den Menschen für ihre Umweltzerstörung nehmen will. Der Trailer stimmt bereits auf das The Black Demon-Filmerlebnis ein. Zwar mögen die CGI-Effekte des Fantasy-Horrors budgetbedingt nicht zur ersten Garnitur gehören, aber gut inszenierte Schock-Momente und glaubhafte Figuren könnten das am Ende wettmachen. Und damit einen ernsthaften Konkurrenten für Meg 2 auf die Beine stellen. Mehr News: Diese 44 Horrorfilme erwarten euch 2023: Von Scream 6 bis Evil Dead

Wann kommt der Monster-Horror The Black Demon nach Deutschland? Für The Black Demon gibt es bisher noch keinen Starttermin. In den USA soll er am 28. April 2023 ins Kino kommen. Wir könnten uns hierzulande eine Veröffentlichung im Sommer 2023 auf Blu-ray und DVD vorstellen.