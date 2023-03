Horror-Hype mit über 50 Millionen Fans kommt ins Kino: Zwei absolute Grusel-Experten arbeiten an Dead by Daylight-Film

The Last of Us hat bewiesen, wie erfolgreich die Adaption von Horror-Videospielen sein kann. Jetzt soll die Umsetzung des unfassbar beliebten Grusel-Franchise Dead by Daylight im Kino landen.

Horrorfilm Dead by Daylight könnte etliche bekannte Fieslinge zusammenbringen

Sie arbeiten an einer Umsetzung von Dead by Daylight.

Das berichtet Variety.

Im Spiele-Hit des Entwicklers Behaviour Interactive übernimmt eine Partei die Rolle einer Killer-Kreatur, die die anderen Spieler:innen jagt. Unter den auswählbaren Fieslingen finden sich ikonische Eigenkreationen, aber auch bekannte Bösewichte aus Filmen wie Halloween - Die Nacht des Grauens oder Nightmare - Mörderische Träume.

Schaut euch hier das Gameplay von Dead by Daylight auf YouTube an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit dem ersten Erscheinungstermin 2016 hat der Videospiel-Hit laut Variety mehr als 50 Millionen Fans gefunden. Ob Dead by Daylight deswegen das The Last of Us-Kunststück wiederholen kann, ist nicht gesagt. Dank Wan und Blum liegt die Adaption aber immerhin schon jetzt in kundigen Händen.

Mehr News: Wie alt ist Ellie in The Last of Us?

Wann kommt die Horror-Adaption Dead by Daylight ins Kino?

Da die Produzenten momentan noch Regisseur:innen und Autor:innen suchen, wird die Veröffentlichung des Projekts noch einige Zeit auf sich warten lassen. Wir rechnen frühestens Anfang 2025 mit einem Kinostart.

