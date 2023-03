Horror-Legende wurde beim Dreh über 20 Mal von Bienen in den Mund gestochen – der verstörende Film wurde Kult

Erst vor zwei Jahren bekam der Horror-Klassiker Candymans Fluch ein Remake spendiert. Die Neuverfilmung reicht jedoch nicht ansatzweise an das Original heran, bei dem der Hauptdarsteller weit über 100 Bienen in den Mund nehmen musste.

Der Candyman gehört zu den schaurigsten Figuren des Horror-Genres und Candymans Fluch ist einer der größten Horrorfilme der 90er Jahre. Tony Todd lieferte als Candyman eine echte Glanzleistung ab.

In einer legendären Szene nahm der Schauspieler über 100 echte Bienen in den Mund. Er hatte dabei nur eine einzige Bedingung an Regisseur Bernard Rose.



Horror-Kultfilm Candymans Fluch: Hunderte Bienen im Mund für 1.000 Dollar pro Stich

Wann immer Bienen in dem Horror-Klassiker Candymans Fluch auftauchen, ist der Candyman mit seinem Hakenarm nicht weit entfernt. Die Hintergrundgeschichte des jungen Daniel Robitaille könnte dabei nicht tragischer ausfallen. Er wurde nicht nur Opfer von purem Rassismus, sondern musste sogar mit seinem Leben bezahlen.

Columbia Tony Todd in Candymans Fluch

Nach seinem Tod durch unzählige Bienenstiche wurde er zur Schreckensgestalt, die den puren Terror verbreitet. Eben diese Bienen waren 1992 noch nicht computeranimiert.

Für eine einzige Szene nahm der Candyman-Schauspieler insgesamt mehrere hundert Bienen in den Mund. Seine einzige Bedingung lautete: Pro Stich, den er erleidet, wollte er 1.000 Dollar.

Im Interview mit ET Online verriet Todd, wie viele Stiche er abbekommen hat:

Die Bienenszenen haben mir nichts ausgemacht. Lasst uns loslegen - sagte ich an diesen Drehtagen einfach und immerhin: Es waren nur 27 Stiche. Ich hatte damals einen großartigen Anwalt und wir wurden bezahlt.

Je nach Interview gibt es unterschiedliche Angaben von Todd. Aber es sind immer zwischen 23 und 27 Bienenstiche, für die er stattlich entlohnt wurde.

Tony Todd trug beim Dreh des Horror-Films eine Schutzvorrichtung

Todd hatte bei der besagten Szene einen Schutz im Mund, damit die Bienen nicht in die Speiseröhre gelangen konnten. Das Langwierigste beim Dreh war das Entfernen aller Bienen. Dies dauerte 45 Minuten. Dabei kam ein winziger Sauger zum Einsatz, wie aus einem Interview mit Horrornews Network hervorgeht.

Für eine andere Filmszene in Candymans Fluch kamen sogar insgesamt 200.000 echte Bienen zum Einsatz.

Wer Candymans Fluch noch nicht kennt, sollte dies so schnell wie möglich nachholen. Der Horror-Klassiker ist momentan zwar in keinem Streaming-Abo enthalten, auf Amazon * aber zu leihen und zu kaufen. Das Remake des Kultfilms gibt es ebenfalls bei Amazon im Stream zu kaufen *.

