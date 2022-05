Horror-Trip: Für Moon Knight-Star Oscar Isaac war Marvel-Flop wie eine Saw-Falle

Mit seiner Rolle in X-Men: Apocalypse war Moon Knight-Star Oscar Isaac nicht zufrieden. Jetzt hat er nochmal über Details vom Dreh gesprochen, die wie eine unangenehme Horror-Erfahrung klingen.

Vor seiner Hauptrolle in der MCU-Serie Moon Knight war Oscar Isaac vor einigen Jahren schon in einem anderen Marvel-Blockbuster zu sehen – auch wenn er hinter dem Kostüm nur schwer zu erkennen war. In X-Men: Apocalypse spielte er die Titelrolle als blauer Bösewicht, der die Guten an ihre Grenzen bringt.

Auch wenn der Film finanziell erfolgreich war, ist er bei der Kritik ziemlich gefloppt und gilt als einer der schlechtesten X-Men-Filme. In einem aktuellen Interview hat Isaac jetzt nochmal über die niederschmetternde Erfahrung beim Dreh gesprochen.

MCU-Star Oscar Isaac ist für X-Men: Apocalypse durch die Hölle gegangen

In einem aktuellen Interview mit der New York Times hat der Schauspieler von der unbequemen Drehzeit des X-Men-Films erzählt, für den er einen extrem einengenden Anzug tragen musste. Seine Schilderungen klingen ein wenig nach einem Horror-Erlebnis wie eine Falle aus dem Saw-Franchise:

Da waren diese großartigen Schauspieler:innen beteiligt, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte, [James] McAvoy und [Michael] Fassbender und Jennifer Lawrence. Als ich aufwuchs, sammelte ich X-Men und ich liebte Apocalypse, ich fand ihn einfach so einen verrückten, seltsamen Charakter.

Und dann kommst du dort an und sagst: Oh mein Gott, ich habe all diese Prothesen an. Ich habe einen Anzug an. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann niemanden sehen. All diese Schauspieler:innen, mit denen ich arbeiten wollte – ich kann nicht einmal sehen, wer sie sind.

Im Interview für GQ sprach Isaac 2018 schon mal detaillierter über seinen extrem anstrengenden Dreh des Marvel-Films:

Ich musste auf einem speziell entworfenen Sattel sitzen, weil das das Einzige ist, worauf ich wirklich sitzen konnte, und ich wurde zwischen den Einstellungen in ein Kühlzelt gerollt. Und so würde ich einfach nie mit jemandem sprechen, und ich würde nur sitzen und mich nicht wirklich bewegen und unter der Maske und dem Helm schwitzen. Und dann war das Abnehmen das Schlimmste, weil sie es einfach stundenlang abkratzen mussten.

Rückblickend will sich Oscar Isaac aber nicht von X-Men: Apocalypse distanzieren. Im New York Times-Interview sagt er, er hätte sich einfach einen besseren Film und mehr Sorgfalt beim Umgang mit seinem Charakter gewünscht.

