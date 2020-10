Horror und Action bei Netflix: Alle 50 neuen Filme und Serien der Woche

Bei Netflix haben sich in den vergangenen Tagen wieder einige neue Filme und Serien angesammelt. Wir haben eine Liste mit den wichtigsten Highlights für euch.

Egal ob Horror (Il Legame), Action (Stirb langsam) oder Horror-Action (Resident Evil): Netflix startet in den Oktober mit einigen spannenden Filme und Serien - sogar eine schrullige Schrumpfkomödie mit Matt Damon in der Hauptrolle ist dabei. Wir haben für euch die wichtigsten Neuzugänge herausgesucht.

Vampire erobern Netflix und die Bronx

Vielversprechend sieht auf den ersten Blick Vampires vs. the Bronx aus. Die Indie-Komödie ist frisch als großes Original fürs Wochenende eingetroffen und gleicht einer Mischung aus Attack the Block, Stranger Things und The Lost Boys. In Nebenrollen verstecken sich hier u.a. Sarah Gadon und Shea Whigham.

Vampires vs. The Bronx - Trailer (English) HD

Abseits davon bewegt sich Joaquin Phoenix in A Beautiful Day durch einen knallharten Thriller, der am Ende aber weniger aufgrund der Gewalt, sondern der emotionalen Tiefe in Erinnerung bleibt. Falls ihr die jüngste Regiearbeit von Lynne Ramsey noch nicht gesehen habt: Dieser Höllentrip ist definitiv einen Blick wert.

Deutlich entspannter geht es in Wes Andersons Moonrise Kingdom zu, der zumindest als kleiner Trost für den abgesagten Kinostart von The French Dispatch herhält. Nicht nur beglückt hier ein schräges Ensemble. Auch die romantische Coming-of-Age-Geschichte, die in wohl komponierten Bildern erzählt wird, lässt einem das Herz aufgehen.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Kick-Ass

Stirb langsam



Stirb langsam 2



Stirb langsam 3: Jetzt erst recht



Stirb langsam 4.0



Stirb langsam 5: Ein guter Tag zum Sterben



Hotel Artemis

A Beautiful Day

Lommbock

The Boys in the Band

American Murder: The Family Next Door



Rings

Downsizing

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia



Underworld: Aufstand der Lykaner



Moonrise Kingdom

Daylight



Resident Evil

Snitch - Ein riskanter Deal



Hudson Hawk

Diana

The Hungover Games

Cold Harbour

Ich liebe alles, was ich an dir hasse



Judy

Elser - Er hätte die Welt verändert



Il legame - Die Bindung



Vampires vs. the Bronx



Für eine Handvoll Dollar



Das machst du schon



Ernste Männer



Dick Johnson ist tot



David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten (ab Sonntag)



Bei den Serien sind vor besonders gespannt auf Emily in Paris mit Lily Collins in der Hauptrolle. Geschaffen wurde die Dramedy von Sex and the City-Schöpfer Darren Starr. Der lange Trailer, der vor zwei Wochen erschienen ist, macht definitiv Lust auf eine Geschichte voller Herzschmerz und der Erkundung einer fremden Metropole.

Neue Serien bei Netflix diese Woche

La Valla - Überleben an der Grenze

Emily in Paris



Sneakerheads

The School Nurse Files



Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit



Song Exploder



To the Lake



Haken

Full House

Familiar Wife

The Underclass

Ricky Zoom

Guten Morgen, Verônica



The Expanse Staffel 2

Eine Lausige Hexe Staffel 4

Carmen Sandiego Staffel 3

Family Guy Staffel 17

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht ganz vollständig, da oft noch am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Was schaut ihr euch am Wochenende auf Netflix an?