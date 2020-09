Vom Sex and the City-Schöpfer: Trailer zur neuen Netflix-Serie mit Lily Collins

Sex and the City-Schöpfer Darren Star erobert Netflix mit einer neuen Serie. Der neue Trailer zu Emily in Paris verspricht eine selbstbewusste wie romantische Dramedy mit Lily Collins.

Anfang Oktober startet Emily in Paris auf Netflix und entführt in die Straßenzüge der titelgebenden Metropole. Es handelt sich um die neue Serie von Sex and the City-Schöpfer Darren Star, der damit fortan auch ein Netflix-Original in seine Filmographie einreihen kann. Wir haben den neuen Trailer für euch.

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Emily (Lily Collins), die sich von ihrem eintönigen Leben in Chicago lösen will. Als sie entgegen ihrer Erwartungen einen Job bei einer französischen Marketingfirma erhält, sind die Koffer schnell gepackt: Der Traum von Paris ist in greifbarer nähe, doch schnell wird sie mit einer anderen Realität konfrontiert.

Lily Colins jagt auf Netflix ihrem Traum hinterher

Trotz ihrer Ambition und Begeisterung will Emily nicht so recht in die neue Firma passen. Ihr amerikanisches Gemüt vereint sich nur bedingt mit den Erwartungen und Ansprüchen der neuen Kollegen. Schlussendlich entpuppt sie sich dennoch als der frische Wind, der dringend nötig war, wie der neue Trailer zur Serie zeigt.

Schaut den Trailer zu Emily in Paris:

Emily in Paris - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Auch wenn der Schauplatz von Emily in Paris ein anderer ist steckt hier definitiv eine Menge Sex and the City drin. Mitunter erweckt der Trailer den Eindruck, als würden wir hier die Version der HBO-Serie sehen, in der sich eine junge Carrie Bradshaw für ein Leben in Paris anstelle von New York entschieden hat.

Zum Weiterlesen: Wie uns Sex and the City auch heute noch beeinflusst

Neben Lily Collins gehören Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat und Bruno Gouery zum Hauptcast der Serie. In weiteren Rollen sind Kate Walsh, William Abadie und Arnaud Viard zu sehen. Darren Star kommt derweil von einem weiteren Hit: Younger läuft seit 2015 auf TV Land und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Nachfolgend findet ihr das offizielle Poster zu Emily in Paris:

© Netflix Emily in Paris

Emily in Paris startet am 2. Oktober 2020 auf Netflix.

Werdet ihr Emily in Paris auf Netflix schauen?