Horror-Version von Winnie Pooh sieht komplett verstörend aus – und hat schon ihr erstes Opfer gefunden

Die Bücher und Disney-Filme von Winnie Pooh sind für viele Kult. Jetzt wird es den knuffigen Bären bald in einem Horrorfilm als brutalen Serienkiller geben.

Pu der Bär ist einer der beliebtesten Kinderhelden überhaupt, nicht zuletzt dank Disneys Filmadaptionen wie Winnie Puuh. Das honigliebende Fellknäuel wird allerdings bald zur Schreckensgestalt in einem Horrorfilm. In Winnie the Pooh: Blood and Honey geht der Bär mit Schweinefreund Ferkel auf Massakertour, der auch der Esel I-Aah zum Opfer fällt. Es gibt schon erste Bilder.

Erste Bilder von Winnie Pooh-Horror: Disney-Kultfigur wird zum Serienkiller

Und die zeigen bereits, wie man sich das ungewöhnlich brutale Treiben der beiden knuffigen Tierfiguren aus der Feder von A.A. Milne vorstellen kann. Eine unschuldig badende Frau gerät hier offenbar unter die Räder von Ferkels Audi.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenüber Variety hat Schöpfer Rhys Waterfield die Grundprämisse verraten. Winnies und Ferkels menschlicher Freund Christopher Robin ist Richtung College abgehauen. Ohne ihre gewohnte Nahrungsquelle bleibt den Tieren nichts anderes, als wieder zu ihren natürlich-blutigen Trieben zurückzukehren. Eines der ersten Opfer soll dabei Kumpel I-Aah sein.

Klassisches Kinder-Abenteuer: Schaut euch hier den Trailer zu Winnie Puh an

Winnie Puh - Trailer A (Deutsch)





Wann kommt der Winnie Pooh-Horror nach Deutschland?

Wann Winnie the Pooh: Blood and Honey hierzulande veröffentlicht wird, ist noch nicht klar. Waterfield spricht im Interview von einer beschleunigten Post-Production. Es wäre denkbar, dass der Horrorfilm bereits Ende des Jahres 2022 bei uns erscheint. Vermutlich wird er direkt auf DVD/Blu-ray oder VOD erscheinen.

Horror-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr vom Winnie Pooh-Horror?