Horrorsensation ist plötzlich Trilogie – hier ist der geheimnisvolle Teaser zum überraschenden 3. Teil aus dem X-Universum

Im Mai startete der richtig starke Horrorfilme X mit Mia Goth in den deutschen Kinos. Weniger als ein halbes Jahr später hat Regisseur Ti West daraus eine ganze Trilogie gemacht.

Für gewöhnlich stecken Filmstudios viel Arbeit in die Planung und Konzeption von neuen Filmreihen. Mehrere Jahre vergehen, bis entsprechende Projekte ins Kino kommen – und dann ist fraglich, ob angekündigte Fortsetzungen überhaupt je gedreht werden. Anders läuft das bei X. Die Horrorsensation aus dem Mai ist jetzt schon eine Trilogie.

Mit X meldete sich Regisseur und Drehbuchautor Ti West mit seinem ersten Horrorfilm in fast zehn Jahren auf der großen Leinwand zurück. West ist bekannt für phänomenales Schauerkino à la The House of the Devil und The Innkeepers. In X eskalierte der Dreh eines Pornos in den 1970er Jahren auf grausame Weise.



Ti Wests Horror-Trilogie: Auf X und Pearl folgt MaXXXine

Kurz nach der Premiere des Films verkündete West, dass er in das X-Universum zurückkehren wird: Pearl erzählt die Origin-Story der von Mia Goth verkörperten Protagonistin und lief vor wenigen Stunden auf dem Toronto International Film Festival. In diesem Zuge wurde die nächste Überraschung enthüllt: MaXXXine.

Hier könnt ihr den Teaser zu MaXXXine schauen:

MaXXXine - Announcement Teaser (English) HD

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist X jetzt offiziell eine Trilogie. A24 hat dem dritten Teil von Wests Horrorreihe grünes Licht gegeben und einen ersten Teaser gibt es auch schon. Goth kehrt erneut in der Hauptrolle zurück. Die Handlung schließt an das verheerende Ende des ersten Teils an und geht in die 1980er Jahre über, wo Maxine versucht, als Schauspielerin in Los Angeles Fuß zu fassen.

Wann MaXXXine erscheint, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, wird der Film frühestens 2023 in die Kinos kommen. Vorerst ist aber sowieso eine andere Frage interessanter, denn Pearl hat noch keinen deutschen Kinostart. Nach den Berichten aus Toronto und Venedig, wo der Film seine Weltpremiere feierte, hoffen wir, dass sich das schnellstmöglich ändert.

Wie hat euch der Auftakt von Ti Wests X-Trilogie gefallen?