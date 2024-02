"Hose runter": Gerard Butler bekam am Kultfilm-Set eine Spritze von Madonna, um durchzuhalten

Gerard Butler wurde am Set des Kultfilms Rocknrolla so krank, dass er eine geplante Sexszene nicht drehen konnte. Mega-Star Madonna verabreichte ihm eine Vitaminspritze. In den Hintern.

Wenn Madonna befiehlt, kann man nur gehorchen. So erging es zumindest Gerard Butler am Set von RocknRolla. Die damalige Frau des Regisseurs Guy Ritchie verpasste ihm eine Spritze ins Gesäß, weil er sich bei Drehbeginn eine Erkältung eingefangen hatte. Gerard Butlers RocknRolla-Kollegin wollte ihn nicht küssen Wie Newshub 2008 berichtete, übernahm Madonna die Rolle der Set-Sanitäterin. Butler schilderte ihr erstes Treffen folgendermaßen: Guy stellte sie mir vor. Sie meinte: "Du bist der Kranke?" Und ich antwortete: "Ja". Sie sagte nur: "Hose runter." Ich stand da mit meinem kleinen nackten Hintern und sie verpasste mir eine Spritze in den Po." Schaut euch hier den Trailer zu RocknRolla an: RocknRolla - Trailer (Deutsch) Butler zufolge habe die Spritze nicht funktioniert, er sei danach sogar noch stärker krank geworden. Sein Gesundheitszustand betraf auch Co-Star Thandiwe Newton, mit der der Schauspieler in Ritchies Gangster-Komödie eine intime Liebesszene teilt. Newton hatte allerdings keine Lust, sich anzustecken. Gerry [Butler] ging es wirklich sehr schlecht, daher wollte ich ihn nicht küssen. Guy [Ritchie] musste improvisieren. Ich weiß nicht genau, wie er es schaffte, aber am Ende kam eine der besten Szenen des Films heraus. Wer sich vor diesem Hintergrund Newtons und Butlers Sexszene in RocknRolla ansieht, erkennt den Clou: Detailaufnahmen sind in schneller Folge hintereinander geschnitten und suggerieren eine Nähe zwischen den Darsteller:innen, die es beim Dreh nicht gegeben haben muss. Vermutlich befanden sie sich noch nicht einmal zum selben Zeitpunkt im selben Raum. RocknRolla dreht sich eine Gruppe Kleinkrimineller um One Two (Butler), die einen Raub begeht, um ihre Schulden bei dem mächtigen Unterweltboss Lenny (Tom Wilkinson) zu begleichen. Zwar glückt das Unterfangen, sorgt in der Folge aber für lebensbedrohliche Gefahren. Einer der besten Gerard Butler-Filme der letzten Jahre wird tatsächlich fortgesetzt