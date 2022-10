House of the Dragon: Alicent hat einen weiteren Sohn und endlich ist klar, wo er steckt

House of the Dragon-Fans wundern sich seit Monaten, was aus Alicents drittem Sohn wurde. Jetzt erklärt George R.R. Martin, dass er Teil der Serie wird.

In House of the Dragon sind seit der ersten Episode fast 20 Jahre vergangen. Die beiden Hauptfiguren Rhaenyra und Alicent haben jeweils mehrere Kinder bekommen. Doch im Vergleich zur Buchvorlage Feuer und Blut von George R.R. Martin fehlt bislang ein wichtiger Targaryen-Spross, den viele Lesende in ihr Herz geschlossen haben. Es geht um Daeron Targaryen, den jüngsten Sohn von Alicent und Viserys.

Daeron wurde kurz nach Rhaenyras ältestem Sohn Jace geboren, aber in acht Episoden von House of the Dragon wurde er nicht einmal erwähnt. Ein Schauspieler wurde ebenfalls nicht für ihn besetzt. In einschlägigen Foren wurde deswegen schon befürchtet, dass Daeron aus der Serie gestrichen wird. Kürzlich hat George R.R. Martin in einem Blogpost sein Publikum beschwichtigt und verraten, wo Daeron sich gerade aufhält.

Das schreibt George R.R. Martin über Alicents vergessenen Sohn

In seinem neuen Blogpost hat George R.R. Martin ein Update seiner verschiedenen Aktivitäten gegeben. So arbeitet er zum Beispiel weiter am nächsten Buch aus dem Lied von Eis und Feuer, The Winds of Winter. Er kam auch auf die Zeitsprünge in der neuen Game of Thrones-Serie zu sprechen, die er mit Ryan Condal gemeinsam kreiert hat. Er schreibt folgendes:

Ich wünschte, wir hätte mehr Zeit gehabt, um die Beziehung von Rhaenyra und Ser Harwin zu entdecken, die Hochzeit und Daemon und Laena und ihre Zeit in Pentos, die Geburt vieler unterschiedlicher Kinder (und JA, Alicent hat Viserys vier Kinder geschenkt, drei Söhne und eine Tochter, ihr jüngster Sohn Daeron ist unten in Oldtown, wir hatten nur nicht die Zeit, ihn in dieser Staffel einzuführen) [...].

Damit bestätigt George R.R. Martin die Existenz von Daeron in der Serie.

Was macht Daeron in Oldtown?

In der Vorlage Feuer und Blut verbringt Daeron seine Jugend abseits des Hofs von King's Landing. Mit 12 Jahren wird er nach Oldtown geschickt, um als Knappe und Mundschenk von Lord Ormund Hightower zu dienen. Oldtown ist der Stammsitz von Alicents Familie und Ormund ist der Sohn von Lord Hobert Hightower, Ottos älterem Bruder.

Im Gegensatz zu seinen älteren Brüdern Aegon und Aemond wird Daeron als sanft und höflich beschrieben sowie als weniger herablassend. Er hat einen Drachen namens Tessarion.

Wir werden Daeron spätestens in der 2. Staffel von House of the Dragon sehen.

