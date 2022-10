Welche Krankheit hat Viserys in House of the Dragon? Paddy Considine hat 2 Erklärungen für das Leid des Königs

König Viserys leidet in House of the Dragon an einer schweren Krankheit. Doch ist es Lepra? Schauspieler Paddy Considine gibt Einblicke in seine Figur.

König Viserys (Paddy Considine) kann sich im Game of Thrones-Ableger House of the Dragon über eine lange Regentschaft des Friedens freuen. Als Dank dafür gibt's einen Familienstreit um seine Nachfolge und eine schwere Krankheit, die seinen Körper über Jahrzehnte hinweg zerfrisst. Das geht so weit, dass ihm Körperteile wegfaulen und Knochen zutage treten. Doch welche Krankheit hat Viserys?

Schauspieler Paddy Considine hat in den letzten Wochen Einblicke in das Leid seines Regenten gegeben, der zu den wenigen gutmütigen Figuren im Game of Thrones-Universum gehört.

1. Erklärung: Viserys leidet in House of the Dragon an einer Form von Lepra

Paddy Considine hat genaue Vorstellungen davon, was für eine Krankheit Viserys befallen hat. Im Podcast West of Westeros hat er darüber gesprochen:

Tatsächlich leidet er an einer Form von Lepra. Sein Körper verfällt, seine Knochen zersetzen sich. Er ist eigentlich nicht alt. Er ist ein junger Mann. Nur leider hat dieses Etwas seinen Körper übernommen.



Es wird zur Metapher für das Königs-Dasein und den Stress und die Anstrengung, unter der man steht. Und was es mit einem körperlich und geistig macht.

Lepra ist eine Infektionskrankheit, die durch bakterielle Erreger hervorgerufen wird. In schwersten Fällen verbreiten sich die Bakterien im ganzen Körper, was den Zerfall von Muskeln, Knochen und Gewebe herbeiführt.

In der Serie wird zwar nicht genau erklärt, wo sich Viserys angesteckt hat, aber es gibt Hinweise. Wir sehen nämlich wie Viserys sich ich am Eisernen Thron in den Finger schneidet. Ein paar Folgen später ist der ganze Arm weg.

Mehr zur Bedeutung der Schnitte am Eisernen Thron lest ihr weiter unten im Artikel.

2. Erklärung: Mit dem Tod seiner Frau stirbt auch Viserys

Für Paddy Considine hat die Krankheit aber noch eine andere Bedeutung, wie er anlässlich der 8. Folge von House of the Dragon gegenüber der New York Times erzählte:

Viserys stirbt ab dem Moment der Beerdigung seiner Frau [Aemma], glaube ich. Es ist ein langsamer Tod. Nirgendwo in der Geschichte bittet Viserys die Maester, ihn zu heilen, dieses Ding davon abzuhalten, ihn lebendig zu verzehren.

In der ersten Episode von House of the Dragon erlebt Viserys Ehefrau Aemma eine Steißgeburt. Auf sein Geheiß wird sie unter Schreien aufgeschnitten, um das Kind zu retten. Dabei verblutet sie, wie erwartet. Das Kind stirbt. Considine sagt dazu:

Ich glaube, er akzeptiert seine Schuld an der Entscheidung, seine Frau dieser schrecklichen, furchtbaren Prozedur zu unterziehen. [Er] ergibt sich der Krankheit.

Achtung, es folgen Spoiler für Folge 8 von House of the Dragon.

Woran leidet Viserys in der Vorlage von George R.R. Martin?

House of the Dragon basiert auf dem Buch Feuer und Blut von George R.R. Martin. Darin unterscheidet sich Viserys' Schicksal von dem in der Serie, auch wenn es einen ähnlichen Ausgang nimmt.



Im Buch leidet der König nicht jahrelang an einer Krankheit. Aber auch darin schneidet er sich am Thron. In der Vorlage protestieren Velaryon-Abkömmlinge (nicht Vaemond aus Folge 8), dass Rhaenyras Sohn Luke den Thron von Driftmark erben soll, obwohl er ein Bastard sei. Viserys lässt ihnen dafür die Zunge abschneiden, rutscht kurz danach am Eisernen Thron ab und zieht sich einen tiefen Schnitt in der Hand zu.

Auf Grund einer Infektion leidet er an Fieber und ihm müssen zwei Finger amputiert werden. Zwei Jahre später stirbt der relativ junge Viserys, der danach nie wieder auf dem Thron saß, im Schlaf.



Der Thron schneidet angeblich alle, die ihn nicht verdienen

Es heißt, dass der Thron selbst zeigt, wer es verdient auf ihm zu sitzen und wer nicht. Wenn sich ein Herrscher oder eine Herrscherin am Eisernen Thron schneidet, ist das ein schlechtes Omen. Man wird sozusagen von dem Thron abgestoßen. Diese Geschichte geht auf den besonders grausamen Targaryen-König Maegor the Cruel zurück, der eines Nachts auf dem Thron Platz nahm und am nächsten Morgen darauf aufgespießt gefunden wurde.



Ob der Thron wirklich dafür verantwortlich war, sei mal dahingestellt. Aber jemand sollte ihn dringend desinfizieren.

