Das Ende von House of the Dragon Folge 8 erklärt: Was hat Viserys zu Alicent gesagt und was bedeutet es?

Am Ende von House of the Dragon Folge 8 flüstert Viserys Alicent etwas zu, das für sie wichtig wird. Doch was hat er gesagt und versteht sie ihn wirklich falsch?

Fast sah es nach einem Happy End aus: In der 8. Episode von House of the Dragon scheint eine Versöhnung von Rhaenyra und Alicent zum Greifen nah. Doch am Ende von Folge 8 flüstert Viserys seiner Königin im Delirium etwas zu, das sie als Auftrag versteht, Rhaenyras Thronanspruch anzufechten.

Nun scheint der offene Krieg unausweichlich. Hier beantworten wir mehrere Fragen: Was hat Viserys kurz vor seinem Tod gesagt und versteht Alicent ihn wirklich falsch?

Was hat Viserys in Folge 8 gesagt und mit wem spricht er wirklich?

Die 8. Episode, Der Lord der Gezeiten, überspringt noch einmal rund sechs Jahre. König Viserys (Paddy Considine) ist bettlägerig und steht unter dem Einfluss des Schmerzmittels Mohnblumensaft. An seiner Stelle regieren Alicent (Olivia Cooke) und ihr Vater Otto Hightower (Rhys Ifans).

Im Verlauf der Episode rafft sich Viserys noch einmal auf, um den Streit in seiner Familie zu schlichten und das Thronanrecht seiner Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy) ein für alle Mal klarzustellen. Doch das kostet ihm die Kraft. Unter Schmerzen verbringt eine seine letzte Nacht, Alicent setzt ihn wieder unter Drogen und Viserys redet im Delirium.

Aegon, Das Lied von Eis und Feuer und was Viserys damit meint

© HBO House of the Dragon

Von "seinem Traum" spricht Viserys und meint damit die Vision, die der legendäre Targaryen-König Aegon den Eroberer hatte und die nun von Targ-Herrscher zu Targ-Herrscher weitergegeben wird.

In der ersten Episode des Game of Thrones-Ablegers erzählte Viserys seiner Tochter Rhaenyra davon. Dereinst werde eine Gefahr aus dem Norden kommen, die nur besiegt werden kann, wenn ihr das Reich unter den Targaryens geeint entgegen tritt. Das sei das Lied von Eis und Feuer, dem ewigen Winter und den Drachen. Nun, in seinen letzten Atemzügen, scheint Viserys wieder zu seiner Tochter sprechen:

Sein Traum. Das Lied von Eis und Feuer. Es ist wahr, was er im Norden sah. Der Prinz, der verheißen wurde. Der Prinz, der das Reich gegen die Kälte und Dunkelheit vereinen muss. Das bist du. Du bist die Eine [im Original: You are the One]. Du musst es tun. Du musst es tun.

Als letztes haucht er ein "My love" oder "Meine Liebe", bevor Viserys stirbt. Seine Gedanken sind in diesem Moment wieder bei seiner geliebten Ehefrau Aemma, die er zu Beginn der Serie verloren hat.

Viserys glaubt, Rhaenyra sei die Auserwählte

Alicent aber hört nur das, was Viserys davor sagt. "Der Prinz, der verheißen wurde" ist eine Retterfigur, von der wir bereits in Game of Thrones gehört haben. Seit Tausenden Jahren glaubt man in der Welt von Westeros und darüber hinaus, dass dieser Messias erscheinen wird. Viserys bezeichnet also Rhaenyra als die große Retterin, die das Reich vor dem Dunkel bewahren wird. Er bekräftigt selbst in diesem Zustand, dass seine Tochter Königin werden muss.

Dass der Winter erst zu Zeiten von Game of Thrones, also mehrere Hundert Jahre später, kommen wird, ist an dieser Stelle irrelevant. Viserys glaubt daran.

Der Haken an der Sache ist nur, dass er nicht mit Rhaenyra spricht, sondern mit seiner Frau und Königin Alicent. Und dass es in der Targaryen-Familie viel zu viele Aegons gibt.

Versteht Alicent Viserys in der House of the Dragon-Folge wirklich falsch?

Alicents Sohn heißt bekanntlich ebenfalls Aegon und so fragt sie Viserys mehrfach, ob er diesen meint. Schlussendlich betrachtet sie das Gebrabbel des Königs als Bestätigung des Thronanspruch ihres Sohnes. Aegon soll König werden und das Reich einen, nicht Rhaenyra. Und Alicent werde dafür tun, was getan werden müsse.

© HBO House of the Dragon

Basiert der kommende Konflikt also auf einem plumpen Missverständnis? Hat Alicent wirklich nicht verstanden, was Viserys sagen wollte? Das ist denkbar, widerspricht aber acht Folgen des Charakteraufbaus von Alicent.

Alicent kommt das Gerede von Viserys gerade recht

Wahrscheinlicher ist, dass Alicent das hört, was sie hören will. Die Hightower-Tochter hat die letzten Folgen damit verbracht, ihren Hass auf Rhaenyra heran zu züchten. In der 8. Episode schien sie das zu hinterfragen. Unter anderem weil sie selbst an der Königstauglichkeit ihres Sohnes Aegon zweifelt. Doch ein Lippenbekenntnis für Rhaenyra löscht nicht all die Ressentiments aus, die sie seit Jahrzehnten mit sich herum trägt.

Für Alicent stellt Viserys Gerede eine einfache Lösung eines schwierigen Problems dar: Statt sich wirklich mit ihrem Verhältnis zu ihrem Sohn und seinen Taten zu beschäftigen, lenkt sie ihre ganze Energie wieder auf das vertraute Feindbild Rhaenyras.

Viserys ist tot, nun kann der Tanz der Drachen beginnen.

