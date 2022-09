House of the Dragon: Wer war Aegon der Eroberer?

Der erste Targaryen-König Aegon der Eroberer ist in House of the Dragon schon lange tot, doch sein Name und seine Geschichte hallt im Game of Thrones-Prequel nach. Wir erklären im Zusammenhang mit Folge 3 warum.

House of the Dragon spielt mehr als 100 Jahre nach Aegons Eroberung. Doch wer war dieser Aegon überhaupt, dessen Name in dem Game of Thrones-Spin-off immer wieder fällt? Wer war der Mann, nach dem König Viserys (Paddy Considine) seinen ersten Sohn Aegon Targaryen (der "Zweite seines Names" im Episodentitel von Folge 3) benennt? Welche Bedeutung hatten er und seine prophetischen Visionen?

House of the Dragon-Geschichtsstunde: Aegon I. Targaryen eroberte Westeros

Auch wenn Daenerys in Game of Thrones den Eisernen Thron zurückerobern will, herrschten die Targaryens nicht immer in den Sieben Königslanden von Westeros. Die Serie House of the Dragon beginnt 172 Jahre vor dem Sturz von Danys Vater, dem "irren König" Aerys II Targaryen. Nochmal mehr als 100 Jahre vor Beginn von House of the Dragon war es allerdings Aegon I. Targaryen, der Westeros seiner drachenreitenden blonden Familie unterwarf.

Weil sein altes Zuhause Valyria, auf dem Nachbar-Kontinent Essos, einer prophetischen Vision zufolge dem Untergang geweiht war, ging Aegon I. mit seiner (in der eigenen Heimat eher unbedeutenden) Familie einst übers Meer nach Westeros. Während Valyria vernichtet wurde, überlebten die Targaryens die anderen Drachenreiter. Nur das (ebenfalls blonde) Haus Velaryon folgte ihnen noch nach Westeros. Tyrion und Jorah Mormont durchsegeln in Staffel 5 von Game of Thrones nur noch die Ruinen des Freistaates Valyria.

Aegon trägt den Beinamen "der Eroberer" dabei nicht von ungefähr. Der zukünftige König landete mit seiner kleinen Armee im westlichen Westeros dort, wo später King's Landing (Königsmund) als Hauptstadt erbaut wurde. Von hier aus begann er mit seinen Schwestern Visenya und Rhaenys (die gleichzeitig seine zwei Ehefrauen waren) seinen Siegeszug. In Harrenhal statuierte er ein Exempel, indem er zeigte, dass nicht einmal diese starke Festung seinem Drachenfeuer trotzen konnte. Danach schworen immer mehr bedeutende Häuser ihm die Treue, um nicht selbst ausgelöscht zu werden.

Obwohl die Zahl von Aegons Anhängern anfangs nur klein war, glichen die Drachen der Targayens die Übermacht der zerstrittenen einzelnen Königreiche zu Genüge aus. So vereinte Aegon I. auf dem Rücken seines Drachen Balerion, des schwarzen Schreckens, sechs der sieben Königslande (außer Dorne) unter seiner Herrschaft und gründete die Targaryen-Dynastie.



Aegon der Eroberer als Urvater von Game of Thrones und House of the Dragon

Dass alle nachfolgenden Targaryen-Herrscher sich den siegreichen Aegon I. zum Vorbild nahmen, dürfte nach solch einem Beginn nicht verwundern. Der Eroberer war als cleverer Kriegsherr und weiser Herrscher der Inbegriff von Macht. Sogar Westeros gesamte Zeitrechnung richtet sich nach dem Eroberer: Das Jahr 0 markiert den offiziellen Beginn von Aegons Herrschaft. Alles davor und danach wird mit v.A.E. oder n.A.E. (vor und nach Aegons Eroberung) angegeben.

Hier eine kurze Timeline zur Erklärung von Aegons Nachkommen bis zur 3. Folge House of the Dragon:

Jahr 0 : Aegon der Eroberer schwingt sich zum Herrscher über Westeros auf

: schwingt sich zum Herrscher über Westeros auf Jahr 37 n.A.E. : Aegons (mit seiner Schwester Rhaenys gezeugter) Sohn Aenys besteigt nach Aegons Tod den Thron

: Aegons (mit seiner Schwester Rhaenys gezeugter) Sohn besteigt nach Aegons Tod den Thron Jahr 42 : Aegons (mit Schwester Visenya gezeugter) Sohn Maegor der Grausame wird nach dem Tod seines Bruders König

: Aegons (mit Schwester Visenya gezeugter) Sohn wird nach dem Tod seines Bruders König Jahr 48 : Aenys Sohn, also Aegons Enkel, Jaehaerys, der Alte König , besteigt den Eisernen Thron und herrscht 55 Jahre in Frieden

: Aenys Sohn, also Aegons Enkel, , besteigt den Eisernen Thron und herrscht 55 Jahre in Frieden Jahr 103 : Nachdem der Abstimmung des Großen Rats im Jahr 101 wird nicht Jaehaerys älteste Enkelin Rhaenys sondern seinen männlicher Enkel Viserys zum Thronfolger bestimmt

: Nachdem der Abstimmung des Großen Rats im Jahr 101 wird nicht Jaehaerys älteste Enkelin Rhaenys sondern seinen männlicher Enkel zum Thronfolger bestimmt Jahr 112 : House of the Dragon beginnt in Folge 1 in Viserys 9. Herrschaftsjahr, seine erste Gattin Aemma und sein frischgeborener Sohn Baelor sterben (was gegenüber der Buchvorlage zeitlich angepasst wurde) und Rhaenyra wird zur Thronfolgerin erklärt

: House of the Dragon beginnt in Folge 1 in Viserys 9. Herrschaftsjahr, seine erste Gattin Aemma und sein frischgeborener Sohn Baelor sterben (was gegenüber der Buchvorlage zeitlich angepasst wurde) und wird zur Thronfolgerin erklärt Jahr 113 : Sechs Monate nach Aemmas Tod beschließt Viserys in Folge 2, Alicent Hightower (Emily Carey) zu ehelichen

: Sechs Monate nach Aemmas Tod beschließt Viserys in Folge 2, Alicent Hightower (Emily Carey) zu ehelichen Jahr 116: In Folge 3 von House of the Dragon liegt Viserys Hochzeit schon wieder drei Jahre und er hat einen 2-jährigen Sohn: Aegon

Aegon der Eroberer und seine Vision: Die Prophezeiung in House of the Dragon

Dieses Kind ist, also der dem Episodentitel nach "Zweite seines Namens" (Second of His Name). Er ist nicht wirklich erst der zweite Targaryen-Nachkomme, der nach dem Eroberer Aegon I. benannt wurde. Die herrschaftliche Zahl nach dem Namen erhalten eigentlich nur Könige. Die 3. Folge House of the Dragon wählt ihren Titel jedoch, um zu verdeutlichen, dass hier jemand im Anmarsch ist, derdürfte.

Folge 1 von House of the Dragon offenbarte, dass Aegon I. damals noch einen anderen Grund hatte, um nach Westeros zu kommen: Gemäß einer Prophezeiung in seinem Traum kann nur ein Targaryen auf dem Eisernen Thron die Gefahr der Weißen Wanderer abwenden. Viserys gibt dieses Wissen als Bürde an Rhaenyra weiter. George R.R. Martins Lied von Eis und Feuer vollzieht hier einen Zirkelschluss zu Game of Thrones.

Schon vor 4 Jahren enthüllte George R.R. Martin: Wusste Aegon der Eroberer, dass die Weißen Wanderer kommen?

In Folge 3 von House of the Dragon hadert Viserys mit sich und seinen Vorfahren: Viele Targaryens waren Drachenreiter, aber nur wenige "Träumer", also mit Zukunfts-Visionen gesegnet. Ist Viserys selbst (wie Aegon der Eroberer) einer dieser wenigen? Und muss er sich folglich seinem Traum beugen, in dem er einen Sohn (und keinen Tochter) auf dem Eisernen Thron sah? Auch das ist ein Erbe Aegons I., das noch 100 Jahre nach seiner Westeros-Eroberung in House of the Dragon mitschwingt.

