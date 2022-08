House of the Dragon: Das neue Intro ist endlich da und klaut heftig bei Game of Thrones

In Folge 2 kriegt House of the Dragon endlich ein Intro und der neue Vorspann dürfte Game of Thrones-Fans bekannt vorkommen – besonders die Musik.

In der ersten Episode von House of the Dragon mussten wir noch mit einem Targaryen-Wappen Vorlieb nehmen. Manche fragten sich sogar, ob die neue Game of Thrones-Serie ganz ohne Vorspann auskommen muss. Folge 2 der Fantasy-Serie nach George R.R. Martin gibt nun die Antwort. In The Rogue Prince sehen wir erstmals das Intro der Serie.

Blut regiert das neue Intro von House of the Dragon

Was als erstes auffällt: die Musik. Im Vorspann von House of the Dragon wird dieselbe Musik genutzt wie bei Game of Thrones. Wer hoffte, dass ein neues Stück von Komponist Ramin Djawadi verwendet wird, schaut in die Röhre bzw. auf den Flachbildschirm. Stattdessen setzen die Macher auf die Vertrautheit mit dem Main Theme der Originalserie.

Visuell unterscheidet sich das neue Intro aber stark von Game of Thrones. Während wir über acht Staffeln von GOT eine Karte von Westeros und Essos mit den Orten sahen, die in der Episode jeweils relevant sind, zeigt die Titelsequenz diesmal einen blutigen Targaryen-Stammbaum.

Das Blut fließt durch in Stein geschmolzene Wege und Schluchten, die an das alte Valyria erinnern, wo die Targs ursprünglich herkommen. Dabei "aktiviert" es einzelne Siegel, die Personen aus dem Stammbaum der Drachen-Familie repräsentieren. Als letztes kommt das Symbol von Rhaenyra (Milly Alcock), bevor alles im Targ-Wappen zusammentrifft.

Schaut euch hier das neue Intro von House of the Dragon an:

Während bei GOT noch Orte und Häuser der Serie im Mittelpunkt der Titelsequenz standen, ist es diesmal also eine Familie. Das passt zum Thema der Serie, die auf einen Targaryen-Bürgerkrieg zusteuert und deren Hauptfiguren im Wesentlichen aus demselben Haus stammen. Es ist aber trotzdem bedauerlich, dass wir im Intro auf ein neues Djawadi-Thema verzichten müssen.

