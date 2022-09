House of the Dragon Folge 2 zeigt: König Viserys ist nicht der neue Ned Stark, er ist noch viel inkompetenter

In Folge 2 von House of the Dragon untergräbt König Viserys alles, was er für Prinzessin Rhaenyra vorbereitet hat und übertrifft damit selbst Ned Stark in Sachen Inkompetenz.

Ned Stark (Sean Bean) aus Game of Thrones war ein ehrenwerter Mann, der stets den Pfad der Rechtschaffenheit wählte und in der Theorie Vorbildcharakter besaß. Theorie ist schön und gut, aber überflüssig, wenn die Praxis Westeros heißt, speziell King's Landing bzw. Königsmund. In der Schlangengrube der Lannisters war das Stark-Oberhaupt hoffnungslos überfordert und verlor darüber den Kopf.

Nun haben wir in House of the Dragon mit Viserys I. Targaryen (Paddy Considine) wieder einen Vater vor uns, der nur das Beste will. Doch Viserys könnte um ein Vielfaches schlimmer sein als Ned – das und mehr zeigt die 2. Folge der Serie: Der Prinzrebell (The Rogue Prince).

Viserys untergräbt seine Tochter, wo er nur kann

Die erste Episode von House of the Dragon endete auf einem augenscheinlich optimistischen Bild. Rhaenyra (Milly Alcock) stand vor dem Eisernen Thron, während die hohen Herren der Sieben Königreiche der Thronfolgerin ihre Treue schwuren. In Episode 2 tut Viserys aber augenscheinlich alles, um diese mutige Entscheidung auszuhöhlen.

Er zeigt Inkonsequenz bei der Vorbereitung und Unterstützung der Thronfolge seiner Tochter.

Er lässt seinen Bruder den Stammsitz der Familie in Beschlag nehmen, obwohl er vom Hof verbannt wurde.

Er lässt den Krabbenspeiser im Süden gewähren, obwohl der Untertanen des Königs tötet.

© HBO Alicent Hightower

Und das ist nur der Anfang. Im Verlauf der Folge schafft es Viserys, seine Tochter vor den Kopf zu stoßen und das reichste Haus der Sieben Königreiche gegen sich aufzubringen, die Velaryons unter Corlys (Steve Toussaint) und Rhaenys (Eve Best). Aber der Reihe nach. Zunächst einmal integriert Viserys Rhaenyra nicht in die Sitzungen des Kleinen Rats. Sie bleibt die Weinträgerin. Bei der Diskussion über den Umgang mit den Angriffen der Triarchie, einem Bündnis Freier Städte von Essos, wird sie abgewürgt. Daraus lernt sie für ihre zukünftige Aufgabe nichts. Den Mitgliedern des Rats gibt Viserys zudem keinen Grund, seine Tochter ernst zu nehmen.

Daemon und Rhaenyra zeigen in einer atemberaubenden Szene die Targaryen-Macht

Stattdessen wird Rhaneyra mit der Wahl eines neuen Ritters der Königswache abgespeist. Sie braucht Hilfe, um über die Brüstung zu schauen, steht verloren am Rande des Bildes, sprich: Diese Aufgabe ist ihr fremd. In den nächsten Minuten reißt sie das Bild an sich. Die Tochter kommt offensichtlich nicht nach ihrem Vater. Sie nutzt die wenigen Mittel zur Macht, die ihr gegeben sind.

Erst ernennt sie Criston Cole (Fabien Frankel) gegen den Willen Otto Hightowers (Rhys Ifans), dann fliegt sie nach Dragonstone, wo ein anderer Verwandter Viserys auf der Nase herumtanzt: Sein Bruder Daemon Targaryen (Matt Smith) hat ein Drachenei für seine zweite, schwangere Frau gestohlen, die allerdings weder schwanger noch mit ihm vermählt ist.

© HBO Daemon und Rhaenyra

Beim dramatischen Höhepunkt der Episode stehen sich zwei Targaryens und zwei Drachen auf einem schmalen Grat gegenüber, unter ihnen ein Wolkenmeer. Hier Daemon und Caraxes, da Rhaenyra und Syrax. Und zwischendrin Otto, der Glück hat, dass er nicht als Nachtisch eines Grillfests endet. Es ist eine atemberaubende, effektgeladene Szene, die von der Chemie der beiden Targaryen-Stars mit Leben erfüllt wird.



Wo du die Serie streamen kannst: Jeden Montag steht eine neue Episode beim Streaming-Dienst WOW * bereit, der früher Sky Ticket hieß, und kann zusätzlich über Sky Q abgerufen werden.



Matt Smith gibt Daemon als aufgeblasenen Angeber, der beim Anblick seiner Nichte schlagartig auf seine reale Größe zurück schrumpft. Milly Alcock steht ihm als furchtlose Rhaenyra gegenüber, wie eine Mutter, die den dummen Streich ihres Sohnes korrigieren muss. Beide demonstrieren einen Machtwillen, den man bei Viserys und seiner Modellbau-Obsession vergeblich sucht. Otto schaut auf diese Targaryens wie auf zwei unkontrollierbare Naturgewalten. Viserys dagegen hat er fest im Griff.

Eine der nettesten Figuren aus der Welt von Game of Thrones trifft fatale Entscheidungen

Die Traurige an Viserys ist, dass wir hier eine der nettesten Figuren im Game of Thrones-Kosmos vor uns haben. Er verwaltet jedoch eher, als dass er regiert, da er die lange Friedenszeit im Reich von seinem Vorgänger Jahaerys geerbt und nicht bewerkstelligt hat. Hier zeigt sich ein fundamentaler Unterschied zu Ned Stark.

Bei aller Naivität, die man dem Stark-Papa im Umgang mit Cersei Lannister unterstellen konnte, hatte er Viserys eines voraus: Er traf konsequente Entscheidungen. Entscheidungen, die ihn aufs Schafott führten, aber sei's drum. Ned war ein Sturkopf, Viserys ist hilflos ohne jemanden, der ihm die Richtung weisen kann. Otto Hightower beispielsweise.

© HBO Viserys und Laena

Zugegeben, Viserys hat es in Folge 2 von House of the Dragon schwer. Rhaenyra als Erbin genügt nicht für eine stabile Nachfolge. Ein einfacher Sturz vom Drachen könnte die Targaryen-Regentschaft nämlich beenden. Dass er die 12-jährige Laena Velaryon (Nova Foueillis-Mose) ablehnt, werde ich ihm ganz sicher nicht vorwerfen. Andererseits ist er der mächtigste Mann von Westeros, der sich verhält wie ein einfacher Gutsherr.

Er wählt mit Ottos Tochter Alicent (Emily Carey) nicht die strategisch beste Partie, sondern die Bewerberin, bei der er sich weniger einsam fühlt. Viserys folgt dem Instinkt eines ganz normalen, ins Alter gekommenen Mannes, der den denkbaren Folgen seiner Handlung mit einem "Das wird schon" begegnet. Wenn er nur wüsste...

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.