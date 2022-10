House of the Dragon Folge 7 wiederholt ärgerlichen Game of Thrones-Fehler: "Ich hasse es"

Die 7. Folge der 1. Staffel von House of the Dragon verärgert viele Fans mit einer kreativen Entscheidung, die auch schon beim Game of Thrones-Finale sehr umstritten war.

Die Ränkespiel in Westeros geht weiter: Mit der Driftmark, der 7. Folge der 1. Staffel, erreicht House of the Dragon einen spannenden Punkt, der seit Beginn der Serie im Raum steht. Der Kampf um den Eisernen Thron sollte die Fans eigentlich vor den Bildschirm fesseln. Viele beschweren sich jedoch, dass sie nichts erkennen können.

Die neue House of the Dragon-Folge ist viel zu dunkel, so der Vorwurf, der seit mehreren Stunden in den sozialen Medien die Runde macht. Viele Szenen von Driftmark sind bei Nacht angesiedelt und spielen in spärlich belichteten Räumen. Erinnerungen an die Schlacht um Winterfell aus der letzten Game of Thrones-Staffel werden wach.

House of the Dragon Folge 7 versinkt in finsterster Dunkelheit und verärgert viele Game of Thrones-Fans

Auf Twitter lassen viele Fans ihren Unmut laut werden. Gerade im Hinblick auf Game of Thrones steht die Frage im Raum, ob HBO nichts aus seinen Fehlern gelernt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So großartig House of the Dragon ist: Wenn man nichts von den Intrigen und Machtspielen erkennt, bringt jede noch so tolle Schauspielleitung nichts.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sämtliche Optionen in den Geräteeinstellungen wurden bereits bemüht. Doch für House of the Dragon lässt sich der Fernseher nicht hell genug einstellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn es schon mit dem neusten TV-Gerät nicht klappt, dann auf dem Smartphone sowieso nicht. Die perfekte Seherfahrung scheint nicht zu existiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Dunkelheit in der neuen House of the Dragon-Folge frustriert. "Ich hasse es", kommentiert jemand die Ausstrahlung von Driftmark auf Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere nehmen es mit Humor: House of the Dragon war so dunkel, dass einige Szenen nur von Targaryen-Perücken beleuchtet wurden.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der offizielle Twitter-Account von HBO Max reagiert bereits fleißig und erklärt, dass es sich bei der Dunkelheit um eine bewusste kreative Entscheidung handelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei der Schlacht um Winterfell hatten die Verantwortlichen gute Gründe, das Geschehen in Dunkelheit zu tauchen. Thematisch passte das etwa sehr gut zur Ankunft des Nachtkönigs. Wenn man Game of Thrones – oder jetzt House of the Dragon – unter idealen Umständen schaut, dürfte die düstere Atmosphäre die Seherfahrung bereichern.

Das Problem ist, dass die idealen Umstände selten gegeben sind. Die Intention der Filmschaffenden kollidiert mit der Wiedergaberealität des Publikums. Das ist definitiv ein interessanter Diskurs, den es sich zu führen lohnt.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Fandet ihr die neue House of the Dragon-Folge auch zu dunkel?