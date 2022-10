Der nächste House of the Dragon-Zeitsprung steht bevor: 7 Figuren, die in Folge 8 neu besetzt werden

In Folge 8 vollzieht House of the Dragon einen weiteren Zeitsprung samt Neubesetzung von 7 Figuren. Die Vorschau kündigt aber noch mehr an.

Gerade erst hat House of the Dragon den bisher größten Zeitsprung hinter sich gebracht, da steht auch schon der nächste bevor. Erwachsene Charaktere wie Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) und Co. bleiben uns diesmal erhalten. Die junge Generation der Schwarzen und Grünen aber erhält eine neue Besetzung.

Die Kinder der Familien Targaryen und Velaryon werden ab der kommenden Episode von neuen Darsteller:innen verkörpert. Grund dafür ist ein großer Zeitsprung von mindestens fünf Jahren. Das verrät bereits die Vorschau auf Folge 8, in der zwei wichtige Hauptfiguren mit Abwesenheit glänzen.

Schaut euch den Vorschau-Trailer für House of the Dragon Folge 8 an:

House of the Dragon - S01E08 Trailer (English) HD

House of the Dragon: Das ist die neue Besetzung ab Folge 8

Unaufhaltsam steuert das Game of Thrones-Prequel auf den Tanz der Drachen zu. In der 8. Folge mit dem Originaltitel The Lord of the Tides kommt die Serie mit dem zweiten und letzten großen Zeitsprung von Staffel 1 diesem Erfolgekrieg um den Eisernen Thron erschreckend nah.

Zwischen den Episoden 7 und 8 sind einige Jahre vergangen und die zuvor kindlichen Targaryens und Velaryons sind jetzt zu Jugendlichen und junge Erwachsenen herangewachsen. Verdeutlicht wird diese durch die Neubesetzung zahlreicher Charaktere, die wir in den vergangenen zwei Folgen gerade erst kennengelernt haben:

Die neue Besetzung der Grünen:

© HBO Die Grünen

Die neue Besetzung der Schwarzen:

© HBO Die Schwarzen

In House of the Dragon Episode 8 wird die Thronfolge wichtiger denn je

Die Preview zeigt uns bereits die großen Krisen, die als nächstes bevorstehen. Denn die Anführer der beiden Häuser Velaryon und Targaryen glänzen im Trailer mit Abwesenheit. König Viserys (Paddy Considine) ist zwar immer noch nicht tot, jedoch scheint er nicht mehr regierungsfähig zu sein. Deshalb sitzt seine Hand Otto Hohenturm (Rhys Ifans) nun als dessen Vertreter auf dem Thron. Rhaenyra und Daemon müssen handeln.

Der zweite große Brandherd in Folge 8 betrifft allerdings ein anderes Haus. Der Konflikt in den Trittsteinen hat die Seeschlange Corlys Velaryon (Steve Toussaint) schwer verwundet. Auch hier steht die Zukunft des Hauses auf dem Spiel. Die Kinder der Velaryons, Laena und Laenor, sind tot oder totgeglaubt. Wer wird also im Falle von Corlys Tod den Driftwood Thron besteigen?

Wann kommt die neue Folge House of the Dragon?

Die 8. Folge von House of the Dragon wird am 10. Oktober in Deutschland beim Streaming-Dienst WOW * bereit stehen.

Alle weiteren Episodentitel und Ausstrahlungstermine findet ihr im Sammel-Artikel mit wichtigen Infos zu House of the Dragon.

