House of the Dragon hat keinen Vorspann!? Das fehlende Intro erklärt

Der Vorspann von Game of Thrones ist legendär, bei House of the Dragon Episode 1 fehlt er jedoch. Muss die Serie ohne Intro und Titelmusik auskommen?

Wer kennt sie nicht, die Titelmusik von Game of Thrones? Wenn die von Ramin Djawadi komponierte Melodie ertönt, stellt man sich direkt eine gewaltige Landkarte vor, mit Wörtern wie Winterfell und King's Landing. Genau das sehen wir nämlich im Vorspann für die Fantasy-Serie, der uns in der Welt von George R.R. Maritn orientiert. Umso verwirrter waren viele Fans nach der Premiere der ersten Folge von House of the Dragon. Denn die Serie hat anscheinend keinen Vorspann. Heißt das, wir müssen bei der Serie ganz auf ein Intro verzichten?

Die Macher haben bewusst auf einen Vorspann in Folge 1 verzichtet

Dass die erste Folge einer Serie keinen oder einen anderen Vorspann hat, kommt öfter vor. Beispiele dafür sind The Walking Dead, Downton Abbey, The Orville und viele andere. Nur weil es in Episode 1 The Heirs of the Dragon fehlt, heißt das also nicht, dass HOTD komplett ohne ordentliches Intro bzw. ohne Title Sequence auskommen muss.

Folge 1 hat auch ohne Intro Überlänge, besteht aus einem Prolog und dem Hauptteil. Außerdem spielt die Folge überwiegend an einem Ort, King's Landing, sodass zumindest ein komplexes Karten-Intro wie bei GOT unnötig wirkt. Stattdessen sehen wir ein güldenes Emblem der Targaryens.

Die Macher der Serie haben nämlich bewusst auf einen Vorspann in Folge 1 verzichtet. Gegenüber Entertainment Tonight erklärten die Showrunner Ryan Condal und Miguel Sapochnik:

Es war eine kreative Wahl. [...] Sobald sozusagen der Vorhang hochgeht, schien eine Titelsequenz überflüssig. Wir wollten weitermachen und die Geschichte erzählen.

In den kommenden Episoden soll House of the Dragon aber einen Vorspann mit einer eigenen Titelmusik von Ramin Djawadi erhalten.

Wie sieht es eigentlich mit den Folgen aus, die die Presse sehen durfte?

insgesamt sechs Folgen durfte die Presse vor dem Start der Serie sehen, von denen hatte keine ein Intro. Das ist aber leicht zu erklären. Sie sind noch nicht das Endprodukt, das du streamst oder im Fernsehen schaust. Die visuellen Effekte sind teilweise unvollständig. Bei den Screenern handelt es sich um Work in Progress. Statt eines Intros hatten diese Screener deshalb nur ein rotes Targaryen-Wappen, begleitet von der Titelmusik von Game of Thrones.

Wenn die zweite Folge am nächsten Montag veröffentlicht wird, können wir dann hoffentlich einen ersten Blick auf den richtigen Vorspann von House of the Dragon werfen.