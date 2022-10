House of the Dragon: In der traurigsten Episode versteckt sich das witzigste Detail des ganzen Game of Thrones-Ablegers

Die 8. Folge von House of the Dragon wartete mit einem besonders tragischem Figurenschicksal auf. Zwischen all der Trauer und dem Schmerz gab es jedoch auch ein amüsantes Detail zu entdecken.

Achtung, es folgen Spoiler! Die neueste Folge von House of the Dragon entfaltete die gesamte emotionale Wucht des Game of Thrones-Ablegers. In einer nachdenklichen, berührenden Episode mit vereinzelten Gewaltspitzen erleben wir die letzten Stunden von König Viserys, dessen Tod sich seit Beginn der Serie andeutet.

Zum Abschied gab es viele herzzerreißende und schockierende Momente. Ein besonders aufmerksamer Fan hat darüber hinaus ein Detail entdeckt, das unerwartete Humor in die Episode bringt. Offenbar war der Sterbende von einem Ereignis so amüsiert, dass er dieses in seinem liebevoll fertigten Modell von Valyria verewigt hat.

House of the Dragon: Das Pink Dread versteckt sich in Valyria

Die Rede ist von dem Pink Dread. Wer in Westeros keinen Drachen besitzt, ist uncool. Das musste auch der junge Aemond Targaryen am eigenen Leib erfahren, als er von Lucerys Velaryon gehänselt und mit einem grunzenden Schwein als Drachenersatz bedacht wurde. Dieses Schwein versteckt sich nun als Miniatur im Valyria-Modell.

Ein munteres Schweinchen mit Flügeln: Hier könnt ihr euch nochmal die Schlüsselszene aus der 6. Folge anschauen, in der Aemond von Lucerys vorgeführt wird.

Auch wenn Viserys oft recht passiv im Umgang mit der jüngeren Generation wirkt, scheint er sich das Ereignis als amüsante Erinnerung auf seine ganz persönliche Art und Weise abgespeichert zu haben, nämlich als Easter Egg in seinem großen Hobby-Projekt. Wir sind gespannt, welche versteckten Details sich dort noch finden werden.

