House of the Dragon liefert heute die verstörendste Serienepisode des Jahres ab

Die 8. Folge von House of the Dragon ist nicht nur die bisher beste des Game of Thrones-Prequels, sondern auch die wohl emotionalste Serien-Erfahrung des Jahres.

Die verstörendste Serienfolge. Das klingt jetzt vielleicht eher nach der Beschreibung einer Episode von Amazons Superhelden-Gemetzel The Boys. Doch das 8. Kapitel von House of the Dragon erschüttert in Mark und Bein, wie keine andere Serienfolge in diesem Jahr. Und diesmal hat es ausnahmsweise überhaupt nichts mit Sex oder Gewalt zu tun.

Achtung, es folgen massive Spoiler zur neuen House of the Dragon-Folge:

Das Verstörende an der Folge The Lord of the Tides sind nicht etwa Vergewaltigungen am Köngishof, zerteilte Köpfe oder die geplanten Eheschließungen zwischen Geschwistern. Das alles hat die Folge auch. Aber viel erschütternder und absolut traumatisch ist der Abschied von König Viserys Targaryen, der Ekel-Horror mit bitterer Tragik vereint. Einige Zuschauende werden danach wohl erstmal in Therapie müssen.

House of the Dragon wird in Folge 8 zum albtraumhaften Horrordrama

Mit Folge 8 legt House of the Dragon einen weiteren Zeitsprung hin. Um die 6 Jahre sind seit der Beerdigung Leanas vergangen. Und somit steht das bevor, vor dem sich viele Fans gefürchtet haben. Sieben Episoden haben wir angesehen, wie sich der Körper des Targaryen-Königs mit dem großen Herz und fehlendem Durchsetzungsvermögen aufgrund einer Lepra-Erkrankung graduell zersetzt. Jeder weitere Auftritt von Viserys (Paddy Considine) in den vergangenen Folgen war eine Überraschung. Er lebt immer noch?

Es hat einen Grund, warum Viserys im Folge 8-Trailer fehlt:

House of the Dragon - S01E08 Trailer (English) HD

Das Endstadium von Viserys körperlichem Zerfall ist nun erreicht. Die Regierungsgeschäfte leiten mittlerweile Gattin Alicent (Olivia Cooke) und Hand Otto (Rhys Ifans), während der bettlägerige Viserys nur noch mit Mohn-Trunk palliativ versorgt wird. Als Rhaenyra (Emma D'Arcy) ihren Vater aufsucht, erleben wir mit ihr gemeinsam das ganze grausame Ausmaß seiner Krankheit.



Der Anblick ist schockierend und abstoßend. Im Bett liegt ein albtraumhaftes Geschöpf, das mehr einem The Walking Dead-Zombie ähnelt als dem Viserys Targaryen, den wir kennen. Sein Körper ist ausgemergelt, sein eingefallenes Gesicht ist zur Hälfte mit einem Verband verdeckt. Dahinter verbirgt sich der absolute Horror: eine leere Augenhöhle und ein klaffendes Loch, wo einst seine Wange war.

Im ersten Moment überkommt einen das Gefühl schauderhaften Ekels. Den Charakter, der uns über mehrere Wochen ans Herz wuchs, in diesem Zustand zu sehen, ist aber nicht abstoßend, sondern zermürbend und extrem traurig. Kaum ein Moment in dieser Folge mit Viserys, der meist nur noch ein Schatten seiner selbst ist, ist zu ertragen. Keine andere Serienepisode aus diesem Jahr kann diese emotionale Tortur übertrumpfen.

© HBO So wollen wir Viserys in Erinnerung behalten

Spätestens, wenn sich Viserys mit goldener Phantom der Oper-Maske in den Thronsaal schleppt, um seiner Tochter zu helfen (und den Konflikt um die Legitimation ihrer Söhne zu beenden), erreicht die 8. Folge ihren tragischen Zerreißpunkt.

Das große Highlight aber folgt erst danach.

Das letzte Abendmahl vor dem Tanz der Drachen

Wir wissen, dass House of the Dragon auf einen verheerenden Erbfolgekrieg zwischen den Schwarzen und Grünen hinausläuft. Die Kluft zwischen den zwei Fraktionen wurde spätestens durch Aemonds Verletzung in Folge 7 unüberwindbar. Umso kraftvoller wirkt schließlich der Versuch Viserys', seine Familie gemeinsam an einen Tisch zu setzen.

Demaskiert und nicht als König sondern als Familienoberhaupt, will er mit seinen Liebsten zu Abend speisen. Niemand mag dem sterbenden Mann diesen Wunsch abschlagen. Es folgt ein sehr berührendes Abendmal (es soll das letzte vor dem endgültigen Zerwürfnis sein) voller lachender, trinkender und tanzender Targaryens. Niemand streitet und sogar Rhaenyra und Alicent erheben die Gläser mit versöhnlichen wie lobenden Worten.

Im Podcast blicken wir zurück auf die Highlights aus House of the Dragon Folge 7:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für einen kurzen Moment, der sich auf ewig in die Köpfe der Fans brennen wird, offenbart sich vor uns das Bild einer scheinbar glücklichen Familie. Ein schöneres Abschiedsgeschenk konnte dem Charakter Viserys nicht gemacht werden. Und kaum wird er aus dem Raum getragen, bricht sich der vergiftete Konflikt innerhalb der Familie direkt wieder Bahn. Und wer ist Schuld? Piraten-Legolas Aemond (Ewan Mitchell), der einmal mehr in die Strong große Wunde der Targs bohrt.

Niemanden sollte es überraschen, dass Viserys am Ende der Folge stirbt. Und doch ist der Abschied schmerzhafter als viele der zahlreichen plötzlichen, schockierenden Tode, die wir bisher in Game of Thrones zu sehen bekommen haben. House of the Dragon hat es geschafft, dass wir echte Emotionen für einen fiktiven Charakter empfinden und jeder Moment des Leids auch uns mitten ins Herz trifft. Und jetzt müssen wir Fans gemeinsam die Trauer und das Trauma verarbeiten.

Wann kommt die nächste Folge House of the Dragon?

Die 9. Folge von House of the Dragon wird am 17. Oktober in Deutschland beim Streaming-Dienst WOW * bereit stehen.

Alle weiteren Episodentitel und Ausstrahlungstermine findet ihr im Sammel-Artikel mit wichtigen Infos zu House of the Dragon.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.