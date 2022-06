House of the Dragon: Ist die neue Game of Thrones-Serie zum Scheitern verurteilt?

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, aber das Finale war kontrovers. Was muss House of the Dragon aus dem Original lernen und kann diese Serie überhaupt gelingen?

Im August kehren wir nach Westeros zurück, denn dann startet die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon. Die Frage ist jedoch, ob die Fantasy-Serie überhaupt gelingen kann. Denn sie steht im Schatten einer der größten Serien überhaupt.

In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutieren mein Kollege Matthias Hopf und ich diese Frage. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was House of the Dragon unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).

Hört rein die neue Folge von Streamgestöber über House of the Dragon:

House of the Dragon spielt mehrere hundert Jahre vor den Ereignissen in Game of Thrones, als die Drachen reitenden Targaryens über Westeros herrschten. Genau das macht die Serie attraktiv, denn in der Mutterserie sind die Targs größtenteils untergangen.

So ergeben sich neue Perspektiven im Spin-off, aber auch Probleme. Denn der Schatten der kontrovers aufgenommenen 8. Staffel von Game of Thrones ist lang. Wird er House of the Dragon eher schaden oder kommt es der neuen Serie gerade recht, dass sie vergraulte GOT-Fans zurückgewinnen kann? Über diese und andere Fragen spekulieren wir im Podcast. Hilfreich dafür: Ein Blick auf die anderen späten Prequels der letzten Jahre von Star Wars über Der Herr der Ringe bis zu Harry Potter.

House of the Dragon-Fakten in der Übersicht:

Die Serie wurde von Ryan J. Condal (Colony) und George R.R. Martin kreiert, der auch Das Lied von Eis und Feuer geschrieben hat.

Sie basiert auf mehreren Kurzgeschichten Martins sowie dem Buch Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros

House of the Dragon steht in der Nacht zum 22. August 2022 auf WOW (ehemals Sky Ticket) * und über Sky Q zum Abruf bereit. Abends um 20.15 Uhr läuft der Auftakt auf Sky Atlantic

auf * und über Sky Q zum Abruf bereit. Abends um 20.15 Uhr läuft der Auftakt auf Sky Atlantic Alle weiteren Infos zu House of the Dragon: Besetzung, Handlung und mehr

Schaut euch den Teaser-Trailer für House of the Dragon an:

House of the Dragon - S01 Teaser Trailer 2 (English) HD

