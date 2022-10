House of the Dragon ist nicht nur tragisch und brutal, sondern auch unfassbar witzig – und diese 10 Memes zu Staffel 1 beweisen es

House of the Dragon hat gerade seine erste Staffel 1 abgeschlossen – und die war ein voller Erfolg. Eine Sache hat das Game of Thrones-Spinoff aber noch besser gemacht: die unfassbar guten Memes.

Drachen, politische Intrigen, fragwürdig sexuell aufgeladene Familienkonstellation – was kann man sich mehr wünschen? House of the Dragon bewies mit seiner ersten Staffel, dass die Welt trotz des umstrittenen Finales von Game of Thrones immer noch Lust auf Westeros hat. Nach jeder neuen Folge blieb ein drachengroßes Loch im Herzen, das sich bis zur nächsten Episode nur schwer füllen ließ.

Zum Glück gibt es das Internet und sehr viele, sehr kreative Menschen, die ihrer Faszination für Inzest, schwerhörige Drachenomas und Daemon "Ich kann Räume ausschließlich dramatisch betreten" Targaryen (Matt Smith) jede Woche aufs Neue freien Lauf ließen. Hier kommt der ultimative Rückblick auf Staffel 1 – in Memes.

House of the Dragon Episode 1: Die Erben des Drachen

In Episode 1 von House of the Dragon passiert so einiges und die in diesem Meme von ChaseJSuddarth gezeigte Szene vereint gleich mehrere wichtige Aspekte (und Tony Hawk Pro Skater 3): Daemon ist eine vom Volk gefeierte Drama Queen, die mit Niederlagen nicht umgehen kann, weswegen Cristen Cole (Fabien Frankel) ab diesem Moment seine Nemesis ist.

Es ist nur angemessen, diese Situation als den Ego-Trip darzustellen, die sie ist. Wie sollte man sie auch ernstnehmen? Schließlich verliert eine Frau den ganz realen Kampf gegen ihren eigenen Körper auf dem weiblich dominierten Kriegsschauplatz, der Geburt, während Männer unter Beifallklatschen Krieg spielen.

House of the Dragon Episode 2: Der Prinzrebell

Während der Staffelauftakt vor allem damit beschäftigt war, uns mit der Welt und den Charakteren des Game of Thrones-Spinoffs vertraut zu machen, springt Folge 2 von House of the Dragon mit Anlauf in die bodenlose Drama-Pfütze. Daemon erfindet Hochzeiten , denkt sich Schwangerschaften aus und klaut Dracheneier. Und König Viserys (Paddy Considine) entscheidet in einer Szene, auf die jede Nachmittags-Talkshow der 90er und frühen 2000er stolz wäre, wer seine nächste Königin wird. Die folgenreichste Entscheidung der gesamten Show, als Meme perfekt eingefangen von Twitter-User TheJoeMagician :

Ich glaube, ich werde nie wieder aufhören können darüber zu lachen, wie König Viserys für die reichsverändernde Entscheidung, wen er heiraten wird, seine Berater und Tochter versammelt und sich selbst zum Mittelpunkt des Dramas macht, nur um seine Entscheidung zu verkünden als wäre es ein Vaterschaftstest bei Jerry Springer.

House of the Dragon Episode 3: Der Zweite seines Namens

Was würdet ihr tun, wenn euer sexuell attraktiver Onkel seit Jahren in einem schier aussichtslosen Krieg gefangen ist und euch nicht mehr schicke Halsketten vorbeibringen kann, euer Vater eure beste Freundin geheiratet hat und die mittlerweile euren zweiten Halbbruder im Bauch trägt? Richtig, ihr würdet euren traurigen Lieblingssong auf Repeat spielen (lassen) und euch irgendwohin verziehen, wo euch niemand auf die Nerven geht. Rhaenyra ist der schlechtgelaunte, rebellische Teenager in jedem von uns und diese Szene aus Episode 3, getweetet von kiara_rhae13 , fasst die zunehmende Distanz zwischen Rhaenyra und Alicent/Viserys perfekt zusammen.

House of the Dragon Episode 4: Der König der Meerenge

Episode 4 von House of the Dragon sorgte für den ersten richtigen Skandal – und stürzte große Teile des Publikums in ein moralisches Dilemma. Darf man inzestuöse Szenen erotisch finden, sogar begrüßen, solange sie im erweiterten Game of Thrones-Kosmos stattfinden? Die Antwort von Viserys lautet: Nicht, wenn es meine Tochter betrifft.

Die Szene, in der der langsam vor sich hinrottende König erfährt, dass Rhaenyra und Daemon in einem Bordell miteinander intim geworden sind, ist für HotD-Verhältnisse ungewohnt witzig – und zementiert Viserys als die Art von Herrscher und Familienoberhaupt, gegen den sich einfach alles verschworen hat. Wie gegen den rauchenden Ben Affleck, den traurigsten Menschen in Hollywood, hier als Meme von 4eyedRaven festgehalten.

House of the Dragon Episode 5: Wir erleuchten den Weg

Endlich eine Hochzeit in House of the Dragon, die uns gezeigt wird! Denn wie wir wissen, passiert in Westeros nur Gutes, wenn sich zwei Menschen das Ja-Wort geben. Kleiner Scherz. Natürlich fließt auch bei der Eheschließung von Rhaenyra Targaryen und Laenor Velaryon (Theo Nate) Blut, denn Ser Criston Cole kann es einfach nicht verwinden, dass Rhaenyra nach einmaligem Sex nicht den Thron aufgeben und mit ihm durchbrennen will. Weswegen er dem geheimen Liebhaber von Laenor, Joffrey, den Kopf zu Brei schlägt. Öffentlich. Um anschließend Alicent zu beichten, dass Rhaenyra und er miteinander geschlafen haben. Ein weiterer Riss in der Beziehung zwischen der Königin und ihrer Freundin/Stieftochter. Und der Beginn von Cristons Entwicklung zur meistgehassten Figur der ganzen Serie.

House of the Dragon Episode 6: Die Prinzessin und die Königin

10 Jahre später. Alicent (Olivia Cooke) und Rhaenyra (Emma D'Arcy) sind beide mehrfache Mütter und sehen ganz anders aus, weil die Schauspielerinnen gewechselt wurden. Die Stimmung zwischen den beiden ist am Boden. Wegen allem, was bisher vorgefallen ist. Aber auch, weil Rhaenyras Kinder allem Anschein nach außerehelich gezeugt wurden. Weil Viserys ihr nicht zuhört, versucht Alicent zumindest, ihre eigenen Kinder gegen ihre ... Neffen? (die Verwandschaftsverhältnisse bei den Targaryens sind ein bisschen schwierig) aufzubringen – und erwischt ihren ältesten Sohn Aegon dabei, wie der am offenen Fenster masturbiert. Einem Fenster, das wohl nicht zufällig dem ziemlich ähnlich sieht, an dem sich in Game of Thrones eine Szene abgespielt hat, die sich ebenfalls tief in unser Gedächtnis gebrannt hat. Nur anders, wie der Tweet von 44PURPL3 beweist.

House of the Dragon Episode 7: Driftmark

© Moviepilot Episode 7 von House of the Dragon in einem Bild

Was folgt auf eine Hochzeit, sehr viele Geburten und Liebe mit sich selbst? Genau, eine Beerdigung. Laena Velaryon (Nanna Blondell), Daemons zweite Ehefrau, wird nach Suizid durch Drachenfeuer beerdigt. Zu dem Anlass findet die gesamte dysfunktionale Familie zusammen, deren gegenseitige Abneigungen so lange vor sich hin eskalieren, bis Alkoholvergiftungen eintreten, Kinder Augen verlieren, ein Mord vorgetäuscht und am Schluss heimlich geheiratet wird. Leider konnte man in bester Game of Thrones-Manier davon kaum etwas sehen, denn auch die Macher von House of the Dragon scheinen eine heftige Allergie gegen gute Ausleuchtung zu haben. Deswegen kann es eigentlich nur ein Meme geben, das diese Folge zusammenfasst – ein schwarzer Bildschirm.

House of the Dragon Episode 8: Der Lord der Gezeiten

Es gibt unzählige Dinge über die vielleicht beste Folge der gesamten ersten Staffel House of the Dragon zu sagen. Der herzzereißende Abschied von Viserys. Die letzten Momente innerfamiliären Friedens, bevor sich alle so richtig hassen... Am Schluss bleibt aber vor allem eine Frage: Warum heißt jede zweite Person Aegon und wurde der Tanz der Drachen wirklich primär dadurch ausgelöst, dass Alicent ihren sterbenden Ehemann falsch versteht? Das Breaking Bad-Meme von jake_metz waren wir am Ende der Folge wahrscheinlich alle. Vor dem Fernseher.

House of the Dragon Episode 9: Der Grüne Rat

Für die, die es bis hierhin noch nicht verstanden haben, macht Folge 9 von House of the Dragon ein für allemal klar: Was in den dunklen Gassen von King's Landing passiert, gibt es in unserer Welt nur im Darknet. Und: Diese Serie solltet ihr nicht mit euren Eltern gucken. Während sich mehrere Parteien auf die Suche nach Aegon, der gegen seinen Willen zum König gekrönt wird, begeben, wird nämlich ganz nebenbei eine Art Fight Club aufgedeckt, in dem Waisenkinder um ihr Leben kämpfen.

Die Szene, über die anschließend jeder redete, war allerdings eine andere: Alicent lässt Larys Strong auf den Anblick ihrer Füße masturbieren, um an Informationen zu kommen. Was ihr in Memes wie dem von grassyferret einen ganz neuen Titel einbringt: "Königin Alicent Hightower, erste ihres Namens, Person, die das Verkaufen von Fußfotos erfunden hat."

House of the Dragon Episode 10: Die Schwarze Königin

OK, Folgendes: Die Szene, in der Rhaenyras Sohn Lucerys (Elliot Grihault) und sein Baby-Drache gegen den Willen von Aemond von Vhagar totgebissen werden, gehört zum Gruseligsten, was das erweiterte Game of Thrones-Serienuniversum uns jemals gezeigt hat. Es ist tragisch, fantastisch inszeniert und bereitet uns darauf vor, was in den kommenden Staffeln passieren wird. Aber: Wie allen voran Twitter (in diesem Fall 0101axiahtic ) diese Szene interpretiert und Vhagar als älteste lebende Drachenoma mi echter Kriegserfahrung, die gar nicht mehr so richtig versteht, was um sie herum passiert, inszeniert – das ist echtes Meme-Gold.

Zu Schade, dass wir bis Staffel 2 von House of the Dragon locker zwei Jahre warten müssen.

Mehr zum Game of Thrones Spinoff im Podcast: Wie war das Finale von House of the Dragon?

Yves und Sebastian diskutieren über das explosive Finale von House of the Dragon und das Ereignis, das den Krieg zwischen Team Aegon und Team Rhaenyra, den Grünen und Schwarzen, endgültig lostritt.

Was ist eurer Lieblings-Meme zu House of the Dragon?