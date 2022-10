House of the Dragon: Wann startet Staffel 2 des Game of Thrones-Spin-offs?

House of the Dragon wird mit einer 2. Staffel fortgesetzt, in der der Tanz der Drachen erst richtig beginnt. Aber wie lange müssen wir auf die Rückkehr nach Westeros warten?

Über drei Jahre nach dem Ende von Game of Thrones konnte das Targaryen-Prequel House of the Dragon den Hype um die intriganten Ränkespiele in Westeros von Neuem entfachen. Nach 10 Episoden ist aber vorerst schon wieder Schluss und Rhaenyra und ihre Drachenfamilie gönnen sich eine unerwartet lange Pause.

George R.R. Martin hätte am liebsten 4 Staffeln, damit die Geschichte des Tanz der Drachen, dem Bürgerkrieg der Targaryen-Dynastie, in ihrer gesamten Komplexität adaptiert werden kann. Zumindest eine 2. Staffel ist bereits bestellt, die ein Wiedersehen mit den Targaryens und ihren Drachen verspricht. Aber wann startet House of the Dragon Staffel 2?



House of the Dragon Staffel 2 kommt erst 2024

Jahrelang verwöhnte uns Game of Thrones mit einer Staffel pro Jahr – mit Ausnahme der letzten. Diesen Luxus wird es bei House of the Dragon nicht geben. Obwohl die 2. Staffel bereits bestellt wurde, werden die Dreharbeiten wohl erst im Frühjahr 2023 beginnen. Bereits bekannt ist, dass im Frühling 2023 in Spanien gedreht wird.

Mit Blick auf die Produktionszeit der Auftaktstaffel, steht uns eine lange Wartezeit bevor. Von Beginn der Dreharbeiten bis zur Ausstrahlungen vergingen 16 Monate. House of the Dragon Staffel 2 wird also voraussichtlich erst im Sommer 2024 bei HBO und Sky an den Start gehen. Einen offiziellen Termin gibt es bisher noch nicht.

House of the Dragon Staffel 2 mit fester Besetzung und neuem Showrunner

Das Lange Warten auf die House of the Dragon-Fortsetzung hat noch einen weiteren Grund. Denn mit Blick auf die kommenden Geschehnisse aus George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut erwarten uns in Staffel 2 viel mehr Schlachten und Drachenkämpfe als zuvor.

© HBO Für Rhaenyra und ihre Familie steht ein Krieg bevor

Die ersten 10 Episoden zeichneten im Prinzip nur einen Prolog über die Geschehnisse, die dem verheerenden Targaryen-Erfolgekrieg vorausgingen. Der Tanz der Drachen hat gerade erst begonnen. In Staffel 2 geht es nun um wechselnde Allianzen im gewaltigen Konflikt zwischen den Schwarzen und Grünen, der den Fans auch einige hart zu verkraftende Verluste von liebgewonnenen Figuren bringen wird.

Auf zwei große Änderungen sollten sich Fans zudem einstellen. House of the Dragon-Regisseur und Co-Showrunner Miguel Sapochnik räumt seinen Posten für Staffel 2 und überlässt die kreative Leitung nun seinem Kollegen Ryan Condal, die diese Rolle zuvor mit Sapochnik teilte. Darüberhinaus wird es in den neuen Folgen keine gewaltigen Zeitsprünge mehr geben. Die aktuelle Targaryen-Besetzung bleibt uns also erhalten.

