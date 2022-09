House of the Dragon schockt mit Gewaltausbruch und erntet Kritik: "Was hab ich da gerade gesehen?"

Eine Hochzeit in der Welt von Game of Thrones verheißt nie Gutes, das zeigt auch die 5. Folge von House of the Dragon. Cristons Gewaltausbruch schockiert und wird kritisiert.

Ist es die grüne Hochzeit oder die silberne Hochzeit? Die Vermählung von Rhaenyra (Milly Alcock) und Laenor (Theo Nate) steht jedenfalls unter einem blutigen Stern und folgt damit der Tradition, die in Game of Thrones begonnen wurde.

In einem schockierenden Gewaltausbruch kurz vor dem Ende der 5. Episode schlägt Criston Cole bzw. Kriston Kraut (Fabien Frankel) so lange auf Laenors Geliebten ein, bis dieser tot am Boden liegt. Die Online-Reaktionen auf Cristons Tat und Joffreys Tod reichen dabei von Bestürzung bis hin zur scharfen Kritik daran, wie House of the Dragon mit seinen queeren Figuren umgeht.

House of the Dragon: Die einen Fans sind schlicht schockiert

Was passiert in Folge 5? Die Targaryen-Prinzessin lehnt das Angebot von Criston ab, mit ihr durchzubrennen, und stimmt stattdessen einer Ehe mit Laenor Velaryon zu. Für beide ist es eine pragmatische Ehe. Rhaenyra beendet die Heiratsspekulationen und der schwule Laenor findet eine Frau, die in einer homophoben Welt Verständnis für seine sexuelle Orientierung und seine Beziehung zu Joffrey (Solly McLeod) aufbringt.

Beim Festmahl aus Anlass der nahenden Hochzeit wird Criston von Joffrey aus seine Beziehung zu Rhaenyra angesprochen. Statt den Kommentar wegzustecken, dreht Criston jedoch durch, während der Hof in Schockstarre zuschaut. Das fasst auch die Reaktionen mancher Fans von House of the Dragon zusammen.

Ich bin sprachlos, denn was hab ich da gerade gesehen?

Eine weitere erfolgreiche Hochzeit in Westeros.

Keine Hochzeit geht in dieser Show jemals glatt über die Bühne.

Das ist schnell eskaliert.

Die anderen formulieren scharfe Kritik an der Fantasy-Serie

Nicht alle können die Gewalttat als "typisch Game of Thrones" wegstecken. Homosexuelle Figuren sind in der Welt von Game of Thrones nämlich rar. Schon bei der Originalserie wurde der Umgang mit dem schwulen Renly Baratheon kritisiert, der vorgestellt und ermordet wurde, was letztlich auch für seinen Liebhaber Loras galt, mit dem die Show wenig anzufangen wusste. Als "Bury Your Gays" wird diese Erzähltrope bezeichnet, laut der LGBT-Figuren in Serien und Filmen als entbehrlicher im Vergleich zu heterosexuellen Figuren betrachtet werden.

Es geht dabei weniger darum, dass die Figuren irgendwann sterben (Jede:r kann bei GOT sterben), sondern darum dass abgesehen von ihrer sexuellen Orientierung und ihrem brutalen Tod erzählerisch nichts mit ihnen angefangen wird. Das, so der Vorwurf, sei nun auch bei House of the Dragon der Fall. Entsprechend harsch wird die Kritik zum Teil formuliert:

House of the Dragon führt zwei schwule Figuren ein, nur um eine davon 20 Minuten später brutal totschlagen zu lassen. Verpisst euch mit diesem Scheiß.

Was ist schlimmer, Freunde? Gar keine schwulen Figuren zu haben [Ringe der Macht, auch wenn ich Elrond und Durin shippe] oder einen schwulen Charakter einzuführen und ihn sofort umzubringen [House of the Dragon].

Keine Repräsentation vs. Tod.

Manche können nur noch müde lächeln über das Klischee:

Wie viele Minuten dauerte es zwischen der Einführung eines schwulen Liebhabers und der Ermordung, GOT? Das muss ein Bury Your Gays-Rekord sein.

Wie House of the Dragon Bury Your Gays im Schnelldurchlauf durchzieht, ist fast schon beeindruckend.

Wann kommt die neue Folge von House of the Dragon?

Die 6. Folge von House of the Dragon wird am 26. September in Deutschland beim Streaming-Dienst WOW * bereit stehen.

Dann werden wir erfahren, wie es mit Laenor und Rhaenyra nach ihrer blutigen Hochzeit weitergeht und ob House of the Dragon doch noch aus den Kritikpunkten der Originalserie lernt.

