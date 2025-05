House of the Dragon-Star bekam nach nur einem Drehtag einen Schauspielcoach verschrieben: "Ich kann das nicht"

Im Game of Thrones-Ableger House of the Dragon wurde Milly Alcock als junge Rhaenyra Targaryen schnell zur Fan-Favoritin. Am Set schlug ihr früh eine ganz andere Stimmung entgegen.

Game of Thrones-Fans können sich House of the Dragon sicher nicht mehr ohne Milly Alcock in der Rolle in der jüngeren Rhaenyra Targaryen vorstellen. Die Schauspielerin, die als Nächstes als DCs neues Supergirl im Kino zu sehen sein wird, kam bei der Produktion aber nicht sofort bei allen gut an. In ihrem ersten Late-Night-Auftritt erzählte Alcock jetzt von einem unangenehmen Vorfall am Set.

Milly Alcock war eingeschüchtert bei House of the Dragon-Dreh wegen angeblich schlechtem Schauspiel

Als Gast in der Tonight Show mit Jimmy Fallon sprach die Schauspielerin (via Variety ) erstmals darüber, dass irgendeine höhere, nicht namentlich genannte Person schon am zweiten House of the Dragon-Drehtag auf sie zugekommen wäre und gesagt hätte, sie würde einen Schauspielcoach bekommen. Ein geschockter Fallon fragt sie darauf, ob sie wütend reagiert hätte, aber Alcock war eher frustriert:

Es hat alles bestätigt, was ich schon immer wusste: Ich bin nicht besonders gut in meinem Job. Weißt du, was ich meine! Ich dachte: 'Ich kann das nicht. Das ist schrecklich. Das ist ein großer Fehler.'

Ob der Star am Ende wirklich Nachhilfestunden in Sachen Schauspiel nehmen musste, geht aus dem Interview nicht hervor. Offensichtlich konnte sich Milly Alcock in House of the Dragon aber behaupten und eine der beliebtesten Figuren erschaffen.

Wann startet House of the Dragon Staffel 3?

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen des Game of Thrones-Ablegers sollen noch bis Oktober 2025 andauern. Danach folgt noch die Postproduktion. Mit einem Start der 3. Staffel House of the Dragon rechnen wir also nicht vor dem Spätjahr 2026.



