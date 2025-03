House of the Dragon meldet sich mit erstem Video zurück – und besetzt Schlüsselrolle für Staffel 3

Die 3. Staffel von House of the Dragon hat mit der Produktion begonnen und enthüllt erste Neuzugänge der kommenden Folgen. Darunter ist ein Sons of Anarchy-Star in einer Schlüsselrolle.

Die 2. Staffel von House of the Dragon sitzt Game of Thrones-Fans noch in den Knochen. Während die groß angekündigte Schlacht in den vergangenen Folgen zur Enttäuschung vieler ausblieb, soll uns diese jedoch in der 3. Season der Fantasy-Serie endlich erwarten.

Die Serie feierte den Drehstart der neuen Folgen nun mit einem ersten Video, das ein bekanntes Gesicht zurückbringt. Dazu gibt es die Casting-Meldung einer neuen Schlüsselrolle.

Dreharbeiten von House of the Dragon Staffel 3 beginnen: Erstes Video bringt Emma D'Arcy als Rhaenyra zurück

Die Dreharbeiten der 3. Staffel von House of the Dragon haben offiziell begonnen, wie HBO mittels eines ersten Set-Videos auf X (ehemals Twitter) verkündete. Das Video zeigt Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen, die die erste Klappe der neuen Folgen schlägt. Dazu gibt es folgende Worte zu lesen: "Der Kampf um den Thron ist noch lange nicht vorbei."

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter

Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich bis Oktober 2025 andauern. Daraufhin folgt eine umfangreiche Postproduktion. Mit einem Start der neuen Season ist daher nicht vor 2026 zu rechnen.

Sons of Anarchy- und Gladiator-Star Tommy Flanagan stößt zu House of the Dragon Staffel 3

Wie Deadline darüber hinaus berichtet, wird Tommy Flanagan als Neuzugang in Staffel 3 von House of the Dragon dabei sein und eine "Schlüsselrolle" einnehmen. Der Schauspieler, der unter anderem für seine Rollen in Sons of Anarchy, Gladiator, Braveheart und Guardians of the Galaxy bekannt ist, wird dabei in die Rolle von Ser Roderick Dustin schlüpfen.

Dustin, auch "Roddy the Ruin" genannt, ist ein knallharter Kriegsherr aus dem Norden, der eine große Schar an Kriegsveteranen mit dem Namen Winterwölfe anführt. Dabei wird er Rhaenyra im Tanz der Drachen unterstützen.

Flanagans Casting kommt kurz nachdem James Norton (McMafia, Nowhere Special) für die Rolle von Ormund Hightower bestätigt wurde. In der Romanvorlage Feuer und Blut von George R.R. Martin stehen sich die beiden Neuzugänge schließlich auf unterschiedlichen Seiten des Schlachtfelds gegenüber.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

