House of the Dragon verändert George R.R. Martins Geschichte: Wichtige Figur stirbt doch nicht

In Folge 7 überrascht House of the Dragon auch Fans der Buchvorlage von George R.R. Martin mit einem Twist. Denn anders als im literarischen Game of Thrones-Prequel darf ein Toter in der Serie hier leben.

Achtung, es folgen Spoiler zur 7. Folge House of the Dragon und zum Buch Feuer und Blut: Genau wie Game of Thrones hat House of the Dragon kein Problem damit, sich seiner Figuren mit denkbar tödlichste Weise zu entledigen und die Äste des Targaryen-Stammbaums so immer wieder radikal zu stutzen. Dass die Episode Driftmark am Ende einen weniger fatalen Weg geht, und damit die Romanvorlage umschreibt, ist eine unerwartete Wendung.

Laenor darf leben: House of the Dragon lässt einen Toten davonkommen

Normalerweise spaltet sich das Game of Thrones-Fandom in zwei Lager: Diejenigen, die die Vorlagen gelesen haben, und diejenigen, die als Serien-Neulinge komplett von den Wendungen in Westeros überrascht werden. Doch diesmal gab es in der 7. Folge von House of the Dragon dank einer Buchänderung von George R.R. Martins fiktivem Geschichtsbuch Feuer und Blut * eine Überraschung für beide Seiten:

© HBO © HBO

Nachdem sich Rhaenyra (Emma D'Arcy) im Gespräch mit Daemon (Matt Smith) scheinbar dafür entscheidet, sich ihres Gatten Laenor Velaryon (John MacMillan) zu entledigen, um ihren Onkel zu ehelichen, sehen wir einen Kampf zwischen Laenor und seinem aufgestachelten Liebhaber Ser Qarl Correy (Arty Froushan). Nachdem der einzige anwesende Diener Hilfe holen geht, finden Laenors Eltern nur noch die zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche ihres Sohnes im Kaminfeuer. Ganz am Schluss wird allerdings enthüllt, dass der Tod eine Fälschung war und ein nun kahlrasierter Laenor mit seinem Lover entkommt.



In George R.R. Martins Buch Feuer und Blut deutet nichts auf einen gefaketes Dahinscheiden hin. Der Roman beschreibt Laenors Erdolchung durch Qarl auf einem Jahrmarkt der Stadt. Als Lord Corlys die Leiche seines Sohnes einsammeln kommt, bezeugen mehrere Händlern einen vorangegangenen Streit der zwei Männer und dass der Mörder auf seiner Flucht zu einem Schiff noch mehrere weitere Personen verwundete.

Wie passt Laenors Überleben zum Tod in der House of the Dragon-Vorlage?

Wenn Laenor fortan als tot gilt und ein Leben in Anonymität auf dem Kontinent Essos führt, ist sein in der Serie verhinderter Tod kein großer Eingriff in die Vorlage. Ob wir ihn in House of the Dragon (oder einem späteren Spin-off) noch einmal wiedersehen werden oder sein Offscreen-Happy-End fortan nicht weiter aufgegriffen wird, bleibt aktuell offen.

© HBO House of the Dragon: Laenor & Qarl

Trotzdem ist die Entscheidung, Laenor Velaryons Schicksal zu verändern, nicht unbedeutend für das Game of Thrones-Prequel. Schließlich war in der Vergangenheit in der Welt von Westeros queeren Figuren eher kein gutes Ende vergönnt (sorry, Renly und Loras). Statt einen der üblichen blutrünstigen Tode liegt der überraschende Twist hier also im Überleben einer Hauptfigur. Auch wenn dafür ein namenloser Diener im Zuge der Verschwörung Daemons Genickbruch als Leichen-Platzhalter zum Opfer fällt.

Weil die Buchvorlage Feuer und Blut aus der Perspektive eines Maesters geschrieben ist, der die Targaryen-Geschichte nachträglich auf der Grundlage unterschiedlichster (mehr oder weniger zuverlässiger) Quelle zusammenstellt, ließe sich außerdem argumentieren, dass George Martins Buch sich "geirrt" hat. Die der Nachwelt überlieferte Historie kennt nur den Ausgang der Story, weiß aber nicht immer, was hinter verschlossenen Türen stattfand. Obwohl es ungleich schwerer gewesen sein dürfte, einen Tod auf einem gut besuchten Jahrmarkt statt in einem leeren Schlosszimmers vorzutäuschen...

Seid ihr froh, dass Laenor in House of the Dragon mit dem Leben davongekommen ist?