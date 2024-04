Hugh Jackman-Rückkehr in Deadpool 3: Neue Bilder zeigen den gelben Wolverine-Anzug in voller Pracht

Von der CinemaCon erreicht uns ein neuer Einblick in den Marvel-Film Deadpool & Wolverine. Zu sehen gibt es die Helden im vollen Kostüm, was vor allem bei Hugh Jackmans X-Men-Veteran spannend ist.

In weniger als drei Monaten startet die Marvel-Fortsetzung Deadpool & Wolverine aka Deadpool 3 in den deutschen Kinos. Von einer der beiden Hauptfiguren haben wir bisher jedoch überraschend wenig gesehen: Der von Hugh Jackman verkörperte Wolverine tauchte am Ende des ersten Trailers nur in Form eines Schattens auf.

Wolverine im gelben Kostüm mit Maske: So sieht Hugh Jackmans Mutant in der Marvel-Fortsetzung Deadpool 3 aus

Bei der CinemaCon, die aktuell in Las Vegas stattfindet, wurden nun frische Einblicke in die heiß erwartete Comic-Verfilmung enthüllt. Auch wenn es sich nicht direkt um Material aus dem Film handelt, bekommen wir einen spannenden Blick auf die Kostüme von Wolverine und Deadpool geboten – Wolverine sogar mit Maske!

Nachfolgend könnt ihr euch die Bilder in den eingebundenen Tweets anschauen:

Das bisher beste Bild von Wolverines Kostüm in Deadpool 3 war ein Szenenbild, das letztes Jahr von den Dreharbeiten geteilt wurde. Im Gegensatz zu Jackmans früheren Marvel-Auftritten in den X-Men-Filmen aus dem Hause Fox orientiert sich das neue Wolverine-Kostüm viel mehr am klassischen Design aus den Comics.

Dank der neuen Bilder wissen wir auch, wie Wolverines Maske aussieht. Auch hier haben die Verantwortlichen hinter den Kulissen darauf geachtet, dass sich Jackmans grummeliger Mutant in Deadpool 3 dem Comic-Vorbild annähert. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie und ob das neue Kostüm auch in Bewegung funktioniert.

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Der von Nachts im Museum-Mastermind Shawn Levy inszenierte Deadpool & Wolverine startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Wenn ihr euch jetzt schon auf den bis dato größten X-Men-Einschlag im Marvel Cinematic Universe einstimmen wollt, könnt ihr bei Disney+ die Animationsserie X-Men '97 schauen, die die Geschichte der animierten X-Men-Serie aus den 1990er Jahren fortsetzt.