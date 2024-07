Hugh Jackman schaut sich das Deadpool & Wolverine-Finale an und kann sich nicht beherrschen: So habt ihr den Star noch nie gesehen

Deadpool & Wolverine hat eine Reihe beeindruckender Action-Szenen zu bieten. Die größte Kampfsequenz des Films sorgte auch bei Hugh Jackman für Begeisterung.

Deadpool & Wolverine hat uns endlich in den Kinos erreicht und bereits Millionen von Marvel-Fans auf der großen Leinwand begeistert. Nicht nur bietet der Action-Kracher ein regelrechtes Cameo-Fest für Anhänger:innen der Superhelden-Schmiede, er legte auch den erfolgreichsten Start eines Films mit R-Rating überhaupt hin.

Die erhöhte Altersfreigabe (hierzulande ab 16 Jahren) hat sich Deadpool & Wolverine vor allem durch seine derben Witze und blutigen Kampfszenen verdient. Die wohl beeindruckendste Action-Sequenz findet am Ende des Films statt, wenn Deadpool und Wolverine es mit einer Horde von Deadpool-Varianten aufnehmen. Und diese besondere Szene brachte selbst Logan-Darsteller Hugh Jackman völlig aus dem Häuschen.

Hugh Jackman feiert finale Deadpool & Wolverine-Action

So teilte Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy ein Video auf Instagram, in welchem Hugh Jackman sich auf Levys Laptop das erste Mal eine Probe des großen Finales des Films anschaut, das in einer einzigen Einstellung gedreht wurde. Jackmans Reaktion ist absolut Gold wert, wenn Gelächter in Überraschung, Schock, Anspannung und Freude übergeht. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Man möge sich gar nicht vorstellen, wie Jackmans Reaktion ausgesehen hat, als er die besagte Sequenz das erste Mal im finalen Schnitt auf der großen Leinwand gesehen hat, wenn er bereits von den Probeaufnahmen auf dem Laptop so begeistert war. Der X-Men-Star hat seine Marvel-Rückkehr ganz offensichtlich mehr als genossen. So kommentierte Jackman unter das Instagram-Video: "Öffnet das Sonnendeck und los geht's, verdammt noch mal!"

Wenn ihr euch die finale Kampfsequenz in Deadpool & Wolverine noch einmal anschauen wollt, habt ihr aktuell im Kino eures Vertrauens die Chance dazu. Der Marvel-Kracher läuft seit dem 24. Juli 2024.

Podcast: Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.