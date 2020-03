Hulk-Rückkehr: Nach Avengers 4 ist Mark Ruffalo für MCU-Serie im Gespräch

Zu den kommenden Marvel-Serien bei Disney+ zählt auch She-Hulk. Mark Ruffalo persönlich bestätigte jetzt, dass er Gespräche für eine Rückkehr in der Serie als Bruce Banner geführt hat.

Neben den einzelnen Filmen baut Disney sein Marvel Cinematic Universe in Zukunft auch im Serienbereich aus. Die kommenden MCU-Serien für Disney+ wie Loki, The Falcon and The Winter Soldier und WandaVision sollen mit den Filmen verknüpft sein und den Streamingdienst dadurch direkt mit dem Kino verzahnen.

Eine dieser kommenden MCU-Serien bei Disney+ ist auch She-Hulk. Darin wird es um Bruce Banners Cousine Jennifer Walters gehen. Dabei dürfen sich Marvel-Fans in der Serie womöglich auch auf eine Beteiligung von Hulk-Schauspieler Mark Ruffalo freuen.

Mark Ruffalo bestätigt Gespräche über Auftritt in She-Hulk

Schon seit Wochen kursierten im Netz Gerüchte darüber, dass Mark Ruffalo in She-Hulk als Bruce Banner zurückkehren könnte. Während eines Auftritts auf der Popkultur-Messe C2E2 in Chicago, bei dem auch Comic Book anwesend war, sprach der Marvel-Star persönlich über die Disney+-Serie.

© Disney Mark Ruffalo als Hulk

Ruffalo soll davon geredet haben, dass er schon vorläufige Gespräche über eine Rückkehr seiner Figur in She-Hulk geführt hat. Von einer offiziellen Bestätigung ist diese Neuigkeit zwar noch weit entfernt. Die Möglichkeit eines Auftritts von Hulk in der Disney+-Serie ist jetzt aber trotzdem schon ein ganzes Stück wahrscheinlicher geworden.

Rick and Morty-Autorin ist der kreative Kopf hinter She-Hulk

Zum Inhalt der kommenden She-Hulk-Serie gibt es noch keine genauen Informationen. Zuletzt wurde berichtet, dass die Fernsehautorin und Produzentin Jessica Gao als kreative Leiterin für die Disney+-Produktion verpflichtet wurde. Gao schrieb bisher für Serien wie Rick and Morty.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+ ? Dann klickt auf den Link und informiert euch oder schließt ein Abo ab: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Einen Starttermin für She-Hulk bei Disney+ gibt es noch nicht. Die Produktion zur Marvel-Serie soll diesen Sommer beginnen. Im Kino geht es mit dem MCU am 30. April 2020 weiter. Dann startet der Black Widow-Solofilm.

Wollt ihr Mark Ruffalo nochmal als Hulk in der She-Hulk-Serie sehen?