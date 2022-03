I Am Legend 2: Der beste Weg für Will Smiths Sci-Fi-Rückkehr steckt schon in der Vorlage

Will Smith soll trotz Tod in Teil 1 bald in I Am Legend 2 zurückkehren. Wie das gehen könnte, verrät eine Stelle in der Sci-Fi-Buchvorlage.

Sci-Fi-Fans sind gleichzeitig erfreut und verwirrt. Denn mit I Am Legend 2 wird einer von Will Smiths besten Filmen überraschend fortgesetzt. Doch auf die größte Frage gibt es noch keine Antwort: Wie kann der Star trotz Tod im I Am Legend-Finale zurückkehren? Es gibt diverse Theorien. Die beste Möglichkeit aber zeigt sich bei einem Blick in die Buchvorlage.

Sci-Fi-Vorlage zu I Am Legend zeigt, wie Will Smith zurückkehren könnte

Denn im Sci-Fi-Roman I Am Legend des Autors Richard Matheson gibt es diverse Szenen, die es nicht in den ersten Film geschafft haben. Dazu zählt eine, in der Will Smiths Figur Robert Neville von den Infizierten (auch "Nachtsucher" genannt) für längere Zeit gefangen genommen wird.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu I Am Legend an:

I Am Legend - Trailer (Deutsch) HD

In der Vorlage will die Nachtsucher-Community Neville für die Morde an ihren Mitgliedern bestrafen. Eine unter ihnen verliebt sich jedoch in den Menschen und bietet ihm einen Ausweg vor dem sicheren Tod an.

An dieser Stelle könnte die Film-Adaption I Am Legend 2 ansetzen. Will Smiths Figur wurde demnach im Finale von I Am Legend lediglich außer Gefecht gesetzt und ist ein Gefangener der Infizierten. Die wollen ihn nun für seine Vergehen exekutieren.

Damit ließe sich nicht nur ein packender Einstieg in das Sci-Fi-Sequel erzählen, die gesamte Storyline würde durch den neu gewonnenen Nachtsucher-Status als funktionierende Gemeinschaft an Tiefe gewinnen. Der gefangene Neville könnte außerdem für andere Figuren (etwa die von Michael B. Jordan) als Ziel für eine Rettungsmission dienen.

Basiert auf demselben Buch: Englischer Trailer zu Der Omega-Mann

omega man trailer

Unter allen Theorien für Will Smiths Rückkehr in I Am Legend 2 scheint das eine der vielversprechendsten zu sein. Aber egal ob Zombie-Gefangener oder Klon, es bleibt die Frage, wie genau Neville seine Kamikaze-Aktion am Ende des ersten Teils überlebt hat. Womöglich wird auch retrospektiv ein alternatives Finale eingesetzt. Für einige ist es sicher auch Haarspalterei, denn Will Smith ist bereits begeistert. Und seine Fans mit ihm. Egal ob verwirrt oder nicht.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Was ist eure Theorie für I Am Legend 2?