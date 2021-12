"Ich bin am Boden zerstört": Sex and the City-Rückkehr schockt Fans gleich in der ersten Folge

Die Sex and the City-Fortsetzung And Just Like That ... startet direkt mit einen Schock und stellt das Leben von Sarah Jessica Parkers Carrie Bradshaw komplett auf den Kopf.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Damit hat niemand gerechnet: And Just Like That ..., die heiß erwartete Fortsetzung des HBO-Meilensteins Sex and the City, beginnt mit dem schockierenden Tod einer wichtige Figur. Direkt in der ersten Folge muss sich Carrie von ihrer großen Liebe, Mr. Big, verabschieden. Die Fans sind sehr mitgenommen von dem Ereignis.

Hier könnt ihr die neue Sex and the City-Serie streamen Zu Sky And Just Like That ...

Der von Chris Noth gespielte Mr. Big aka John James Preston war seit der ersten Episode Teil des Sex and the City-Universums. Trotz aller Liebhaber, die Carrie zwischendrin hatte, kehrte er immer wieder in ihr Leben zurück. In der Auftaktfolge von And Just Like That ... findet sie ihn tot im Bad auf, während das Wasser der Dusche noch läuft.

Mr. Big stirbt in der neuen Sex and the City-Serie

"And just like that... Big died", schildert Sarah Jessica Parkers Voice-over die furchtbare Entdeckung. Wie sich herausstellt ist Big an einem Herzinfarkt gestorben. Die neue Serie greift damit einen Handlungsstrang aus Sex and the City auf, der sich mit den gesundheitlichen Problemen der Figur beschäftigte. Jetzt steht ihr Ende fest.

Hier könnt ihr den Trailer zu And Just Like That ... anschauen:

And Just Like That - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Moment ist schmerzhaft. Nicht zuletzt trägt Carrie die gleichen Schuhe, blaue Manolo Blahniks, wie zu ihrer Hochzeit mit Big. Auf Twitter reagieren die Fans sehr emotional, womöglich sogar emotionaler als Carrie in der Serie selbst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gebrochene Herzen und weinende Emojis: Auf diesen Start war niemand vorbereitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

And Just Like That ... lockt mit dem Versprechen gemütlicher Unterhaltung und verwandelt sich gleich in der ersten Episode in ein pures Gefühlschaos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den Schock folgt Fassungslosigkeit: "Das wird einige Leute ruinieren."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

And Just Like That ... sorgt für Tränen und Schreie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ich bin am Boden zerstört", schreibt ein Fan auf Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ohne ausreichenden Taschentuchvorrat solltet ihr die erste Folge der neuen Sex and the City-Serie definitiv nicht anschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Manche Fans fordern sogar eine Warnung am Anfang der Episode.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist Chris Noth damit komplett aus dem Revival? Es gibt noch Hoffnung auf Flashback-Szenen mit Mr. Big.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit heute, dem 9. Dezember 2021, könnt ihr die erste zwei Folgen von And Just Like That ... bei Sky Ticket streamen. Die acht verbleibenden Folgen der 1. Staffel werden fortan im Wochentakt jeden Donnerstag veröffentlicht.

Podcast: Die besten Serienstarts im Dezember 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Witcher und Cobra Kai, das Finale des Sci-Fi-Epos The Expanse, das heißerwartete Sex and the City-Revival oder die neue Star Wars-Serie über Boba Fett: Wir stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie hat euch der Auftakt der neuen Sex and the City-Serie gefallen?