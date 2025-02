"Ich erinnere mich noch genau an sie!": Vor 35 Jahren traf Kevin Costner zwei heute weltberühmte Statisten

Beim Dreh des Baseball-Films Feld der Träume stand Kevin Costner mit zwei jungen Statisten vor der Kamera, die wenige Jahre später zu Weltstars wurden.

Kevin Costner avancierte in den späten 1980er Jahren zum Weltstar und stand nach seinem Erfolg in Brian de Palmas Krimi-Thriller Die Unbestechlichen für zwei Sportfilme vor der Kamera. Neben Annies Männer war darunter das Fantasy-Drama Feld der Träume von Phil Alden Robinson, in dem Costner einen Farmer spielt, der auf seinem Acker ein Baseballfeld errichtet und daraufhin ein Wunder nach dem nächsten erlebt.

Was Costner beim Dreh nicht ahnen konnte, ist, dass unter den Statisten des Films zwei Weltstars in Spe waren, die ihm von der Tribüne aus zujubelten.

Matt Damon und Ben Affleck hatten Statistenrollen in Feld der Träume mit Kevin Costner

In der Szene aus dem Spiel im Fenway Park sitzen die beiden Freunde Matt Damon und Ben Affleck unter vielen anderen Statist:innen auf der Bühne. Die späteren Weltstars waren damals etwa 15 und 17 Jahre alt. Um die beiden in der Szene zu erkennen, muss man diese Bild für Bild anhalten und genau hinschauen. Versucht im nachfolgenden Clip einmal selbst, die beiden Schauspieler in der Menge zu finden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kevin Costner erinnerte sich noch an Ben Affleck und Matt Damon, obwohl sie nur Statisten waren

Auch wenn Ben Affleck und Matt Damon zwei Statisten unter vielen waren, konnte sich Kevin Costner später noch an sie erinnern. Im Gespräch mit Jimmy Kimmel (via Deadline ) erzählte er, dass er ihre begeisterten Gesichter nie vergessen habe:

Ich erinnere mich an sie. Sie saßen wie Schüler auf der Tribüne, [...] sie lehnten sich glücklich zurück und sahen sich an, während wir sprachen. Und sie waren von großer Begeisterung erfüllt. Sie waren alle aufgeregt. Ich erinnere mich ganz genau an sie!

Kimmel las daraufhin eine Textnachricht von Matt Damon vor, der sich ebenfalls an die Dreharbeiten von Feld der Träume mit Kevin Costner erinnerte. Der Moment war für ihn aus einem bestimmten Grund besonders:

Ich erinnere mich gut daran. Bei mir hing ein Poster von Die Unbestechlichen an der Wand. Zwischen den Takes hing [Kevin Costner] mit den Statisten herum. [...] Das war uns sehr wichtig, denn er hatte genau die Karriere, die wir wollten. Er war sehr nett zu uns.

Acht Jahre später gewannen Damon und Affleck den Oscar für das Beste Originaldrehbuch für Good Will Hunting. Heute gehören die beiden zu den größten Hollywood-Stars ihrer Generation.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite AdoroCinema erschienen.