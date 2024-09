"Ich liebe dich, Bruder": Ewan McGregor erhält Stern auf dem Walk of Fame und sorgt mit Hayden Christensen für Tränen

Ewan McGregor hat gestern seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles erhalten. Bei der Zeremonie war auch Star Wars-Kollege Hayden Christensen anwesend.

Wer Außergewöhnliches in Film, Fernsehen, Musik, Radio oder Theater geleistet hat, erhält einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Viele Größen der Branche sind dort in goldenen Buchstaben verewigt. Seit gestern gehört auch Ewan McGregor dazu, der in Filmen wie Trainspotting, Moulin Rouge und Big Fish zu sehen war.

McGregors bekannteste Rolle ist jedoch eine andere: Seit 1999 ist er als Obi-Wan Kenobi Teil des Star Wars-Universums. Kein Wunder, dass bei der Zeremonie am Donnerstag sein (abtrünniger) Padawan anwesend war. Anakin Skywalker-Darsteller Hayden Christensen hielt eine berührende Rede anlässlich der Enthüllung von McGregors Stern.

Star Wars-Reunion am Walk of Fame: Hayden Christensen über seine Freundschaft mit Ewan McGregor

Dreimal waren McGregor und Christensen gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Das erste Mal in Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger, der 2002 ins Kino kam. Drei Jahre später folgte Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith. Ihre bisher letzte Begegnung fand 2022 in der Obi-Wan Kenobi-Serie bei Disney+ statt.

Hier könnt ihr euch Christensens komplette Rede anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem sich Anakin in den Sith-Lord Darth Vader verwandelt hat, standen sich McGregor und Christensen in Star Wars zuletzt als Feinde gegenüber. Im echten Leben hält ihre Freundschaft dagegen seit über zwei Dekaden an. "Ewan McGregor ist einer der besten Schauspieler unserer Zeit und, meiner Meinung nach, eine der coolsten Personen auf dem Planeten", sagte Christensen über seinen Star Wars-Kollegen.

Christensens Rede war reich an nostalgischen Rückblicken und Referenzen:

Für mich war sofort klar, dass ich jemanden wirklich Besonderen traf, und zwar nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mensch. Ich traf mich mit einem Freund. Ein Freund, der mir später beide Beine abhackte und mich tot am Rand eines Vulkans liegen ließ.

Zu sehen, wie er diese Figur verkörpert, ist, als würde man etwas Magisches bezeugen ... die Art, die einen wirklich an etwas Größeres glauben lässt. Er spielte nicht nur Obi-Wan. Er war Obi-Wan. Er ist Obi-Wan.

Auch all die Jahre später zeigt sich Christensen beeindruckt von McGregors Können:

Und spätestens bei diesem Satz kamen den anwesenden Fans die Tränen:

Ich möchte dir dafür danken, dass du der beste Jedi-Meister bist, den man sich je hätte wünschen können. Du hast mir immer den Rücken freigehalten [...]. Ich bin so froh, dass ich heute mit dir hier sein kann. Es ist eine Ehre, mit dir zu arbeiten, mit dir ein Lichtschwert zu schwingen. Und mehr als alles andere fühle ich mich geehrt, dich meinen Feund nennen zu können. Ich liebe dich, Bruder

McGregor zeigte sich sichtlich gerührt und akzeptierte seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame mit folgenden Worten:

Wir kommen alle zusammen und üben als Gruppe unsere Kreativität aus, um etwas zu schaffen, das die Welt verändern kann. Wir machen etwas, das Menschen fühlen lässt, Menschen zum Nachdenken anregt und daher Menschen verändern kann. Das zu tun, ist das größte Privileg.

Kehren Ewan McGregor und Hayden Christensen ins Star Wars-Universum zurück?

Aktuell ist kein weiteres Star Wars-Projekt mit den beiden Stars der Prequel-Trilogie geplant. Sowohl McGregor als auch Christensen zeigten sich in der Vergangenheit jedoch offen, die Geschichte von Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker/Darth Vader um ein weiteres Kapitel zu erweitern.