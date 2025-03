"Ich müsste viel Geld bekommen": Deshalb wollte Titanic-Star Kate Winslet nie wieder mit James Cameron arbeiten

Kate Winslet feierte mit James Camerons Titanic ihren Durchbruch. Danach wollte die Schauspielerin jedoch viele Jahre nicht mehr mit dem Regisseur arbeiten – aus gutem Grund.

Mit Titanic hat James Cameron im Jahr 1997 ein Meisterwerk des modernen Kinos in die Welt entlassen und den Stars um Leonardo DiCaprio und Kate Winslet über Nacht zu weltweitem Ruhm verholfen. Obwohl der Film Winslets Leben auf vielfache Weise ins Positive veränderte, konnte sich die Schauspielerin lange Zeit nicht vorstellen, noch einmal für Cameron vor der Kamera zu stehen.

Kate Winslet fand die Zusammenarbeit mit James Cameron bei Titanic schwierig

Kurz vor der Premiere von Titanic gab Winslet der Los Angeles Times ein Interview, bei dem sie auch auf die Zusammenarbeit mit James Cameron zu sprechen kam:

Er ist ein netter Kerl, aber das Problem ist, dass seine Vision für den Film so klar war. Er hat ein Temperament, das können Sie sich nicht vorstellen. Die Schauspielenden hatten keine Probleme. Ich glaube, Jim [James Cameron] wusste, dass er uns nicht so anschreien konnte, wie er sein Team angeschrien hat, sonst wäre unsere Leistung nicht gut gewesen.

Gegenüber dem Guardian (via CinemaBlend ) fand Winslet später noch einmal ähnliche, aber deutlich klarere Worte: "Ich müsste viel Geld bekommen, um wieder mit [James Cameron] zu arbeiten."

25 Jahre nach Titanic brach Winslet ihr eigenes Versprechen – und arbeitete erneut mit James Cameron zusammen

Viele Jahre später hat es sich Winslet offenbar noch einmal anders überlegt – oder ihre Bedingung, sehr viel Geld zu bekommen, wurde tatsächlich erfüllt. Denn 2022 stand der Titanic-Star noch einmal für James Cameron vor der Kamera. In Camerons heiß erwarteter Sci-Fi-Fortsetzung Avatar 2: The Way of Water verkörperte Winslet die Na'vi-Anführerin Ronal.

Die Zusammenarbeit zahlte sich für beide aus: Auch Avatar 2 wurde für Cameron und Winslet zum Mega-Erfolg. Der Film hält aktuell den dritten Platz der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten – und hat damit Titanic vom Treppchen auf Platz 4 verdrängt. Winslet soll ebenfalls in der Fortsetzung Avatar 3: Fire and Ash zurückkehren, die uns am 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos erreicht.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite Filmstarts erschienen.