"Ich schäme mich für Netflix": Die neue Nummer 1 des Streaming-Diensts sorgt für Empörung

Ich. Bin. So. Glücklich. eroberte am Wochenende die Netflix-Charts. Das aufwühlende Thriller-Drama mit Mila Kunis in der Hauptrolle sorgt vor allem aufgrund einer Sache für Kritik.

Netflix hat eine neue Nummer 1! Die Romanverfilmung Ich. Bin. So. Glücklich. aka Luckiest Girl Alive setzte sich am Wochenende mühelos an die Spitze der Streaming-Charts und verdrängte damit die Stephen King-Adaption Mr. Harrigan's Phone, die zuvor als populärste Originalproduktion den Filmbereich dominierte. Die Geschichte von Ich. Bin. So. Glücklich. dreht sich um die aufstrebende Ani Fanelli (Mila Kunis), die ein vermeintlich perfektes Leben führt. Sie arbeitet als Redakteurin bei einem namhaften Magazin und ist mit einem Mann aus einer wohlhabenden Familie verlobt. Nach und nach stellt sich jedoch heraus, dass dies alles nur Fassade ist. Achtung, es folgen Spoiler! Ich. Bin. So. Glücklich. bei Netflix: Fehlende Trigger-Warnung löst Unverständnis aus Der überzogene Titel lässt es erahnen: Ani ist keineswegs glücklich. Das Gegenteil ist er Fall. Ani wird von traumatischen Ereignissen aus ihrer Jugend verfolgt. Waffengewalt an ihrer Schule, eine Gang-Vergewaltigung und die Erkenntnis, dass ihrem Wort kein Glauben geschenkt wird: Ich. Bin. So. Glücklich. spricht sehr harte Themen an. Obwohl der Film großen Zuspruch beim Publikum findet – mitunter wird er sogar mit David Finchers grandiosem Gone Girl verglichen –, gibt es eine Sache, die bei vielen Zuschauer:innen für Unverständnis sorgt: Warum hat Netflix keine Trigger-Warnung vor den Film gesetzt? Empörung und Unverständnis breiten sich aus. Ich. Bin. So. Glücklich. spricht nicht nur harte Themen an, sondern findet für diese auch konkrete Bilder. Da wäre eine Warnung angemessen gewesen. Einige Leute nehmen die Sache selbst in die Hand und sprechen auf Twitter Warnungen aus, um andere vor einer bösen Überraschung zu bewahren. Die Geschichte des Films ist gleichermaßen berührend wie aufwühlend. Für einen gemütlichen Filmabend ist der Film jedoch nicht geeignet. Ich. Bin. So. Glücklich. erzählt eine wichtige Geschichte. Umso enttäuschter zeigen sich manche Zuschauer:innen aufgrund der Handhabung: "Ich schäme mich für Netflix."

Abseits der fehlenden Trigger-Warnung sind jedoch viele begeisterte Stimmen zu Ich. Bin. So. Glücklich. zu vernehmen. Gelobt wird u.a. Mila Kunis in der Hauptrolle. Ich. Bin. So. Glücklich. streamt seit dem 7. Oktober 2022 bei Netflix.

Hat euch Ich. Bin. So. Glücklich. euch so überrumpelt?