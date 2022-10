Nach The Batman: Penguin-Serie holt Regisseur einer der besten Serien 2021

Auf The Batman 2 mit Robert Pattinson müssen wir noch lange warten. Dafür kommt endlich die Penguin-Serie mit Colin Farrell in Fahrt. Die Wahl des Regisseurs könnte kaum besser sein.

Mit The Batman ist ein neues DC-Universum entstanden, das in Zukunft mit diversen Fortsetzungen und Ablegern ausgebaut wird. Auf der einen Seite wäre da The Batman 2, in dem Robert Pattinson als dunkler Ritter zurückkehrt. Auf der anderen Seite erwartet uns die Spin-off-Serie The Penguin mit Colin Farrell in der Hauptrolle.

Bereits in The Batman hat sich Farrell in den einflussreichen DC-Schurken verwandelt, der Gotham City fest im Würgegriff hat. Anfang nächstes Jahr beginnen die Dreharbeiten für seine eigene Serie, die exklusiv für den Streaming-Dienst HBO Max entsteht. Wie der Hollywood Reporter berichtet, steht nun der Regisseur fest.

Neue DC-Serie The Penguin: Der Batman-Ableger schnappt sich Mare of Easttown-Regisseur Craig Zobel

Craig Zobel wird die ersten zwei Folgen von The Penguin inszenieren und damit den Ton der Serie festlegen. Bekannt ist er für Filme wie The Hunt, Compliance und Z for Zachariah. Seine bisher eindrucksvollste Arbeit hat er letztes Jahr im Zuge der gefeierten HBO-Serie Mare of Easttown mit Kate Winslet vorgelegt.



Hier könnt ihr den Trailer zu Mare of Easttown schauen:

Mare of Easttown - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neben seiner Tätigkeit als Regisseur wird Zobel The Penguin auch als ausführender Produzent begleiten. Lauren LeFranc hält derweil die kreativen Zügel als Drehbuchautorin und Showrunnerin in Händen. In der Vergangenheit hat sie an Chuck und Impulse gearbeitet. Mit Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. war sie sogar im Marvel Cinematic Universe unterwegs. Jetzt hinterlässt sie ihren Fußabdruck bei DC.

The Penguin ist nicht das einzige Serienprojekt, mit dem das von The Batman begründete DC-Universum erweitert werden soll. Bereits vor zwei Jahren wurde ein Spin-off rund um die Arbeit des Gotham Police Department angekündigt. Nach mehreren Rückschlägen scheint die Serie ihren Fokus nun auf das Arkham Asylum zu legen.

Wann The Penguin bei HBO Max startet, steht noch nicht fest.

