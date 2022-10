Maggie und Negan überleben The Walking Dead: Erste Bilder und Start zu ihrer Spin-off-Serie

Trotz des bevorstehenden Endes von The Walking Dead werden wir Maggie und Negan schon bald wiedersehen. In dem Spin-off Dead City kehren Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan zurück.

Eigentlich sollten wir beim Finale von The Walking Dead um das Überleben der Figuren fürchten. Der Sender AMC hat sich jedoch für eine andere Taktik entschieden und bereits mehrere Spin-offs angekündigt, in denen die wichtigsten Figuren zurückkehren. Die Botschaft ist eindeutig: The Walking Dead geht weiter.

Auf der einen Seite wäre das Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon mit Norman Reedus, das uns nach Frankreich bringt. Auf der anderen Seite wartet The Walking Dead: Dead City mit Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan in den Hauptrollen. Einmal mehr werden sie als Maggie und Negan durch die Zombie-Apokalypse wandern.

Erste Bilder zu The Walking Dead: Dead City mit Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan

Die Handlung von Dead City setzt nach den Ereignissen von The Walking Dead ein und wartet mit einem großen Schauplatzwechsel auf. Nach dem Konflikt im Commonwealth finden wir uns in den Häuserschluchten von New York City wieder. Wie das aussieht, zeigen die ersten Bilder aus der sechsteiligen Miniserie.

Im März 2022 wurde das Projekt unter dem Titel Isle of the Dead angekündigt. Dieser Titel wurde inzwischen verworfen. Der The Walking Dead-Ableger rund um Maggie und Negan heißt offiziell Dead City und erscheint laut aktuellem Stand im April 2023 bei AMC. Wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist dagegen noch nicht klar.

Nach Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond und Tales of the Walking Dead ist Dead City das vierte (!) Spin-off, das aus The Walking Dead hervorgegangen ist. Geschaffen wurde die Serie von Eli Jorne und Scott M. Gimple, der das gesamte Franchise bei AMC leitet – ähnlich wie Kevin Feige das MCU.



