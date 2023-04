"Ich verliere den Verstand": Picard überrascht mit unglaublichem Star Trek-Moment, auf den Fans 29 Jahre warten mussten

Die Sci-Fi-Serie Star Trek: Picard steuert unaufhaltsam auf das Serien-Finale zu. In Folge 9 gibt es nun ein nostalgisches Wiedersehen nach 29 Jahren.

Achtung, Spoiler zu Star Trek: Picard Folge 9: Bereits kommende Woche läuft das Serien-Finale von Star Trek: Picard. Dann heißt es vorerst Abschied nehmen von Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und seiner früheren Enterprise-Crew, die in Staffel 3 für ein letztes gemeinsames Abenteuer wieder zusammen gefunden hat.

Vor dem großen Abschied überrascht die Serie in der vorletzten Folge nun mit einem atemberaubend nostalgischen Moment, auf den Fans der Kult-Serie Star Trek: The Next Generation aka TNG fast drei Jahrzehnte gewartet haben.

Star Trek holt die Enterprise D aus dem Ruhestand zurück

In der Vox betitelten 9. Episode überschlagen sich die Ereignisse. Wir erfahren unter anderem, dass hinter der Wechselbalg-Verschwörung zusätzlich noch eine Borg-Verschwörung steckt. Am Tag der Grenze, dem Frontier Day, wird nahezu die gesamte Sternenflotte assimiliert. Nun liegt es an der Crew rund um Jean-Luc Picard die Borg aufzuhalten.

Zuerst müssen sie jedoch ein Fluchtgefährt finden, das analog und nicht mit der restlichen Raumschiff-Armada der Sternenflotte vernetzt ist. Glücklicherweise zahlt sich in diesem Moment Geordi La Forges (LeVar Burton) Liebe für Oldtimer-Raumschiffe aus. Denn in einem Hangar des Sternenflotten-Museums hat er die letzten 20 Jahre die alte Enterprise D restauriert.

Paramount+ Zurück auf der Enterprise D

Hier prallen nun gleich zwei besondere Star Trek-Ereignnisse aufeinander. Erstmals seit Star Trek - Nemesis sind alle wichtigen TNG-Hauptcharaktere komplett vereint auf einer Raumschiff-Brücke. Und dann auch noch auf der Enterprise D. Es ist das erste Mal seit 1994, dass das kultige Raumschiff wieder im Einsatz ist.

Nachdem die NCC-1701-D in 7 Staffeln von The Next Generation treue Dienste leistete, wurde sie in dem Spielfilm Star Trek VII - Treffen der Generationen zerstört. Ab dem Folge-Film Star Trek VIII - Der erste Kontakt flog Picards Mannschaft in dem neuen Modell der Enterprise E durchs All.

Die Episode kostet den Moment der Rückkehr auf die Enterprise voll und ganz aus. Gemeinsam mit den TNG-Lieblingen schwelgen wir kurzzeitig in Erinnerungen, während die vertraute Stimme des Bordcomputers (durch Aufnahmen der 2008 verstorbenen Majel Barrett) über die Lautsprecher erklingt und Picard, der sich besonders am Teppichboden der Enterprise erfreut, seine ikonsichen Onliner "Machen sie es so!" unde "Energie!" raushaut.

Star Trek: Picard Folge 9 ist ein Highlight für Fans der Enterprise

In der von Showrunner Terry Matalas selbst inszenierten Folge 9 findet alles zusammen: Schockierende Enthüllungen, ein tragischer Figuren-Tod sowie jede Menge Überraschungen und Star Trek-Easter-Eggs. Viele Trekkies wurden von der emotionalen Wucht der Episode umgehauen, wie die euphorischen Reaktionen auf Twitter zeigen:

"Wie kann ein visueller Effekt nur dafür sorgen, dass einem so warm ums Herz wird?"





"Wie kann ein visueller Effekt nur dafür sorgen, dass einem so warm ums Herz wird?"

"Wie kann ein visueller Effekt nur dafür sorgen, dass einem so warm ums Herz wird?"



"Das war so emotional, mein Gott, ich verliere den Verstand."

"Das war so emotional, mein Gott, ich verliere den Verstand."



"Es ist möglich, dass Võx die beste Folge von Star Trek überhaupt ist."

"Es ist möglich, dass Võx die beste Folge von Star Trek überhaupt ist."



"Ich schnappte nach Luft. Ich lachte. Ich habe gejubelt. Ich weinte. Ich schnappte wieder nach Luft. Ich weinte wieder. Einfach eine durch und durch unglaubliche Folge."

"Ich schnappte nach Luft. Ich lachte. Ich habe gejubelt. Ich weinte. Ich schnappte wieder nach Luft. Ich weinte wieder. Einfach eine durch und durch unglaubliche Folge."



"Die letzten 10 Minuten von Episode 9. Vielen Dank Terry Matalas."

"Die letzten 10 Minuten von Episode 9. Vielen Dank Terry Matalas."



Wann läuft Folge 10 von Star Trek: Picard Staffel 3?

Die allerletzte Episode von Star Trek: Picard trägt den passenden Titel The Last Generation. In Deutschland wird diese in den frühen Morgenstunden am Freitag, den 21. April 2023 bei Amazon Prime Video sowie auf Paramount+ zum Streamen bereitstehen.

