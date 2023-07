"Ich war obdachlos": Herr der Ringe-Star konnte kaum von seiner Arbeit leben, obwohl er einen Schauspiel-Job nach dem anderen hatte

Einer der Hauptdarsteller von Amazons Herr der Ringe-Serie legt im Hollywood-Streik die schwere Zeit offen, die er als kleiner Schauspieler vor seinem Durchbruch hatte.

Im Zuge des Hollywood-Streiks der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen gehen derzeit Filmschaffende an die Öffentlichkeit, um auf die katastrophalen Bedingungen aufmerksam zu machen, unter denen viele von ihnen früher litten und noch heute leiden. Auch Ismael Cruz Córdova, der in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime * den Elben Arondir spielt, sprach nun offen über die harte Phase vor seinem Erfolg.

Herr der Ringe-Star Ismael Cruz Córdova war eine Dekade obdachlos

Wie viele Darstellende hangelte sich der puerto-ricanische Schauspieler Ismael Cruz Córdova zu Beginn seiner Karriere mühevoll von einem Nebenrollen-Auftritt zum nächsten. Erst vor etwa fünf Jahre nahm seine schauspielerische Laufbahn dann mit größeren Rollen in Miss Bala, Berlin Station und The Undoing an Fahrt auf, bis er schließlich in Amazons Herr der Ringe-Serie zu einem echten Protagonisten wurde. Doch davor sah sein Leben ganz anders aus, wie er auf Instagram verriet:

Mein Leben mit 20 begann ich obdachlos.

Ich hatte eine wiederkehrende Rolle in einer sehr populären TV-Serie.

Dann trat ich mehrfach in einer anderen Serie auf.

Ich drehte einen Film.

Dann noch einen.

Dann noch einen.

Ich war als Gast in einer weiteren TV-Serie.

Dann noch ein Film.

Als das Lebensjahrzehnt meiner 20er zu Ende gingen, war ich immer noch obdachlos.



Deshalb streiken wir.



Der 1987 geborene Herr der Ringe-Star Ismael Cruz Cordova ist heute 36 Jahre alt. Seine 20er reichten von 2007 bis 2017. Anfang 20 war er in fünf Folgen von Good Wife dabei. Die weiteren Projekte, von denen er spricht, sind wahrscheinlich die Serie Sesame Street, die Filme In the Blood, Exposed - Blutige Offenbarung (mit Keanu Reeves) und The Shepherd sowie die Serie Ray Donovan und Ang Lees Die irre Heldentour des Billy Lynn.

Amazon Ismael Cruz Cordova als Arondir in der Herr der Ringe-Serie

Ismael Cruz Córdovas Herr der Ringe-Ruhm und die Kehrseite der Medaille

Nun nutzt Ismael Cruz Cordova seine neue Herr der Ringe-Bekanntheit, um auf die Missstände seiner weiterhin unterbezahlten Kolleg:innen aufmerksam zu machen, die ihren Durchbruch bislang nicht erlebten.

Die eigene Berühmtheit brachte dem Ringe der Macht-Darsteller aber nicht nur finanzielle Sicherheit und ein Dach über dem Kopf ein: Denn als schwarzer Elb in Tolkiens Mittelerde-Universum erhielt er unter anderem Todesdrohungen von Rassisten und muss sich so mit ganz neuen Schattenseiten seines Schauspiel-Berufs auseinandersetzen.

