"Ich wollte so sehr in dem Film sein": Marvel-Co-Star ist enttäuscht über seinen Ausschluss aus Deadpool & Wolverine

Im Sommer 2024 machen Ryan Reynolds und Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine gemeinsame Sache. Ein Co-Star aus vergangen Filmen wäre auch gern dabei gewesen.

Der Superhelden-Hype ist gerade nicht mehr so deutlich zu verspüren, wie noch vor ein paar Jahren – außer ein gewisser Spider-Man ist involviert. Marvel-Fans scheinen sich aber ernsthaft auf das Zusammentreffen von Deadpool & Wolverine zu freuen, das im Sommer dieses Jahres ansteht.

Das gilt auch für einen Co-Star aus Deadpool 2, der am liebsten ebenfalls mit von der Superheldenpartie von Regisseur Shawn Levy gewesen wäre.

Oh Snap! Josh Brolin hätte gern in Deadpool & Wolverine mitgespielt

Wie Fingerschnipper Thanos aka Josh Brolin im Bingeworthy TV Podcast von The Playlist herausposaunte, hätte er auch nichts dagegen gehabt, erneut als Marvel-Figur Cable dabei zu sein. Interessanterweise steht er mit dem Zusatz "angeblich" bei IMDb für den Film gelistet, ist aber bestätigterweise nicht involviert. Außer, es gibt noch eine große Cameo-Überraschung und er macht uns etwas vor.

Lachend erzählt er jedenfalls: "Ich wollte so sehr in dem Film sein", und meint, die Geheimniskrämerei der Marvel Studios sei so ausgeprägt, dass er nie erfahren habe, warum er nicht dabei ist. "Cable hat viel Spaß gemacht, ich habe es wirklich gemocht, diese Rolle zu spielen".

Amazon Josh Brolin in Outer Range

Vor allem aber sei der Schauspieler, der gerade in seinem Sci-Fi-Western Outer Range auf Amazon Prime Vidoe zu sehen ist, großer Fan der beiden Hauptdarsteller Ryan Reynolds und vor allem von Hugh Jackman:

Ich bin total verliebt in Hugh. Ich kenne Ryan jetzt und habe Hugh ein paar Mal getroffen. Und als er Logan gemacht hat – unglaublich! Scott Frank, der [den Film] geschrieben hat, ist ein guter Freund von mir und ich finde, wie [diese Charaktere] zusammengekommen sind, war einfach fantastisch. Und Hugh, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist – ist er 56? 57? Ernsthaft, der Typ scheint nicht zu altern. Also ja, ich bin ein großer Fan von ihm.

Übrigens: Jackman ist bis zum Oktober dieses Jahres noch 55 Jahre alt.

Wann kommt Deadpool & Wolverine in die Kinos?

Deadpool & Wolverine, der übrigens nicht Deadpool 3 sein soll, zieht am 24. Juli 2024 in die deutschen Lichtspielhäuser ein.