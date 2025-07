"Ich wünschte, ich hätte dir mehr Fragen gestellt": Bruce Willis' Tochter zeigt ihre Trauer darüber, dass sie keine Gespräche mehr mit ihm führen kann

Zum Vatertag veröffentlichte die Tochter von Bruce Willis kürzlich einige berührende Gedanken. So lässt sie die Öffentlichkeit am Leben ihres kranken Vaters teilhaben.

Für viele Fans war es ein Schock, als Bruce Willis vor drei Jahren seine Karriere als Schauspieler beendete. Durch seine Familie erfuhr die Öffentlichkeit von seiner Krankheit. Bruce Willis hat Frontotemporaler Demenz, die in fortgeschrittenem Verlauf die kognitiven Fähigkeiten stark einschränkt. Schon damals hat Tochter Rumer Willis die Rolle als Sprachrohr der Familie eingenommen und auch ein Statement auf Instagram gepostet. Zum Vatertag 2025 hat sie erneut ihre Gedanken geteilt.

Rumer teilt ihren Vater Bruce Willis mit der Welt – und spricht alle Menschen an, die ihren Vater vermissen

Es ist nicht das erste Mal seit seinem Karriereende, dass Bruce Willis' Töchter die Öffentlichkeit mit Informationen zu ihrem Vater bereichern, der weltweit Millionen von Fans hat. Letztes Jahr posteten Töchter Tallulah und Scout LaRue Williams ein Foto mit Papa Bruce beim Thanksgiving. Doch der Post von Rumer zum Vatertag wurde begleitet von einem herzerwärmenden Text über ihre Gefühle bezüglich der Situation von Bruce Willis.

In ihrem Beitrag teilt sie mit, wie groß ihr Bedürfnis sei, mit ihm zu sprechen und ihm alles mitzuteilen, was in ihrem Leben los ist. Aber auch, wie schwer es sei, dass er nicht mehr mit ihr reden könne.

Um dich zu umarmen und dich über dein Leben, deine Geschichten, deine Kämpfe und deine Erfolge zu befragen. Ich wünschte, ich hätte dir mehr Fragen gestellt, solange du mir noch alles erzählen konntest.

Am Ende des Beitrages wendet sie sich noch an alle Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden.

Ich sende Liebe an alle, die mit mir im selben Boot sitzen oder ihre Väter verloren haben, an die alleinerziehenden Mütter, die auch Väter sind, an den zukünftigen Vater meines Kindes.

Bruce Willis wird vielen Leuten als charismatischer Schauspieler und Action-Star in Erinnerung bleiben. Besonders mit Filmen wie Stirb langsam und The Sixth Sense hat er sich unsterblich gemacht. Letzterer hat ihm auch eine lange Freundschaft mit Spielpartner Haley Joel Osment eingebracht.

Trotz seiner Krankheit kann man Bruce Willis nur wünschen, dass er seine Rente im Kreise seiner Familie genießen kann. Er wohnt zusammen mit seiner Ehefrau Emma Heming Willis und seinen Töchtern Mabel und Evelyn, die im Schulalter sind. Seine drei erwachsenen Töchter stammen aus der vergangenen Ehe mit Hollywood-Star Demi Moore.