Bruce Willis hat Samuel L. Jackson einen wichtigen Karrieretipp gegeben, an den er bis heute denkt

Nicht nur haben Bruce Willis und Samuel L. Jackson gemeinsam drei Filme gedreht. Willi hat Jackson in diesem Zuge auch einen wichtigen Rat mitgegeben, der den Schauspieler bis heute begleitet.





Ist ein populäres Franchise Fluch oder ein Segen für einen Schauspieler? Wenn wir uns Interviews mit Stars anschauen, dürften die Antworten sehr gemischt ausfallen. Manchmal hat man das Gefühl, jemand ist gefangen in einer Rolle und den damit einhergehenden Verpflichtungen. Andere wiederum gehen richtig darin auf.

Wenn es nach Bruce Willis geht, kann eine erfolgreiche Filmreihe sogar ein Karriereretter sein. Nicht zuletzt gibt es immer eine Rolle, zu der man zurückkehren kann. Das ist ein Ratschlag, den er seinem Kollegen Samuel L. Jackson vor langer Zeit mit auf den Weg gegeben hat. Dreimal waren die beiden bisher vor der Kamera zu sehen.

Marvel-Star Samuel L. Jackson verrät den Ratschlag, den ihm Bruce Willis vor langer Zeit gegeben hat

1995 begegneten sich Willis und Jackson erstmals auf der großen Leinwand. In Stirb langsam – Jetzt erst recht kämpfen sie sich durch die heißen Straßen von New York. Fünf Jahre später folgte der ungewöhnliche Superhelden-Thriller Unbreakable, der fast zwei Dekaden später mit dem Crossover-Film Glass fortgesetzt wurde.

Gegenüber Vanity Fair erinnert sich Jackson anlässlich des 70. Geburtstags des Co-Stars an seine Zusammenarbeit mit Willis:

[Bruce Willis] sagte mir: 'Hoffentlich findest du eine Figur, die du immer wieder spielen kannst, wenn du schlechte Filme machst und sie kein Geld einspielen. Er sagte: 'Arnold [Schwarzenegger] hat Terminator. Sylvester [Stallone] hat Rocky und Rambo. Ich habe John McClane.' Ich sagte: 'Oh, okay.' Und erst, als ich die Rolle des Nick Fury bekam – und ich hatte einen Vertrag über neun Filme als Nick Fury – dachte ich: 'Oh, ich tue, was Bruce gesagt hat. Ich habe jetzt diese Figur.'

Jackson tauchte erstmals in der Post-Credit-Szene von Iron Man als Nick Fury auf und wurde in den darauffolgenden Jahren zu einem der wichtigsten Bindeglieder im Marvel Cinematic Universe. Da er nie eine eigene Reihe in dem Franchise hatte, tauchte er in den unterschiedlichsten Projekten als verbindende Nebenfigur auf.

Alle Nick Fury-Auftritte von Samuel L. Jackson im MCU:

Seinen ursprünglichen Neun-Filme-Vertrag hat Jackson längst erfüllt. In zwölf Marvel-Filmen tauchte er als Nick Fury bisher auf. Damit hat er selbst die erfolgreichsten Reihen von Willis, Stallone und Co. übertroffen. Zudem war er an Marvel-Serien wie Secret Invasion What If...? und Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. beteiligt.

Wie es mit Samuel L. Jackson und Nick Fury in Zukunft im MCU weitergeht, ist aktuell unklar. Da sich der Gründer der Avengers-Initiative aber vielseitig im Zusammenspiel mit den unterschiedlichsten Figuren einsetzen lässt, dürften sich noch einige Möglichkeiten auftun. Nicht zuletzt stehen zwei neue Avengers-Filme auf dem Marvel-Plan.