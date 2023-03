Ihr müsst nicht auf Netflix warten: Das Sci-Fi-Ereignis Die drei Sonnen gibt es jetzt schon als Serie und das sogar gratis

Dieses Jahr startet Netflix' bisher größte Sci-Fi-Serie: die Verfilmung des Bestsellers Die drei Sonnen. Schon jetzt könnt ihr die Konkurrenz-Adaption streamen.

Mit The Three-Body Problem stemmen die Game of Thrones-Showrunner D.B. Weiss und David Benioff in diesem Jahr das bisher aufwendigste Science-Fiction-Projekt von Netflix. Dieses adaptiert in 8 Folgen den beliebten Sci-Fi-Roman Die drei Sonnen, den Auftakt der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu.

Die Netflix-Serie ist aber nicht die einzige Verfilmung des Stoffes in diesem Jahr. Bereits im Januar hat China mit Three Body eine eigene Adaption an den Start gebracht. Während Netflix' The Three-Body Problem noch keinen Starttermin vorweisen kann, könnt ihr die chinesische Serien-Konkurrenz schon jetzt streamen – und das völlig gratis.

Die Sci-Fi-Serie Three-Body ist die beste Vorbereitung auf das Netflix-Ereignis

Um euch bestens auf das größte Sci-Fi-Ereignis des Jahres bei Netflix vorzubereiten, könnt ihr natürlich den Roman lesen – oder ihr schaut die chinesische Verfilmung. Diese adaptiert nämlich in 30 Episoden die komplette Handlung des Romans äußerst präzise. Das wird die Netflix-Adaption mit ihren 8 Folgen wohl nicht bewältigen können.

Aber worum geht es überhaupt in Three-Body? Die Handlung ist äußerst komplex, verkopft und zugleich faszinierend. Alles beginnt im Jahr 2007 mit einer Reihe von Todesfällen. Überall auf der Welt begehen Wissenschaftler:innen aus unerfindlichen Gründen Selbstmord. Der Nano-Wissenschaftler Wang Miao und der Polizist Si Qiang untersuchen damit verbundene seltsame Vorfälle, die sie schließlich auf ein mysteriöses VR-Game stoßen lassen.



Wie das alles mit den Erlebnissen der Astrophysikerin Ye Wenjie Jahre zuvor zur Zeit der Kulturrevolution sowie dem nicht lösbaren Dreikörperproblem einer außerirdischen Zivilisation zusammenhängt, offenbart sich erst Stück für Stück.



Wie das ganze aussieht, zeigt euch der Trailer zur Sci-Fi-Serie Three-Body:

Three-Body - S01 Trailer (englische UT) HD

Leider kann die chinesische Version kein Budget einer Netflix-Blockbuster-Produktion vorweisen. Dafür fängt sie mit ihrer schwelenden und manchmal anstrengenden Erzählweise, die mitunter an die Netflix-Serien Dark und 1899 erinnert, den Charme der Vorlage hervorragend ein.



Vor der Netflix-Serie: So könnt ihr die Sci-Fi-Konkurrenz Three-Body gratis streamen

Es gibt zwei Optionen, die chinesische Sci-Fi-Adaption Three-Body in Deutschland zu schauen. Ihr könnt Three-Body via Rakuten Viki streamen. Die insgesamt 30 Episoden findet ihr dort mit englischen Untertiteln (und einige bereits mit deutschen Untertiteln).

In Standardauflösung und mit Werbung könnt ihr die Episoden gratis und ohne Kosten schauen. Für die hochauflösende HD-Version ohne Werbung braucht ihr ein Abo. Dieses kostet 4,99 Dollar im Monat nach einem 7-tägigen kostenlosen Probe-Zeitraum.

Es geht aber auch noch einfacher. Ihr könnt die Serie kostenlos bei YouTube auf dem Kanal von Tencent Video schauen. Dort findet ihr die Serie mit englischen Untertitel und in einer Auflösung bis zu 4K.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

