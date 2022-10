Im Ant-Man 3-Trailer fehlt der bizarrste Marvel-Bösewicht – und der neue Thanos ist schuld

Alle Marvel-Fans freuen sich im Ant-Man 3-Trailer über Thanos-Nachfolger Kang. Der seltsamste Fiesling des Films wird uns allerdings vorenthalten.

Der Ant-Man and the Wasp: Quantumania-Trailer ist da und alle feiern den großen Auftritt von Thanos-Nachfolger Kang (Jonathan Majors). Verglichen mit einem anderen für den Film angekündigten Marvel-Fiesling ist der aber ein Lieblingsschwiegersohn. Den bizarren MODOK sucht man im aber Trailer vergebens. Wo ist er?

Marvel-Fiesling MODOK hätte Kang im Ant-Man 3-Trailer die Show gestohlen

Bei MODOK handelt es sich um einen Ex-Angestellten eines Waffenherstellers, der durch Gen-Experimente mit unfassbarer Intelligenz ausgestattet wird. Gleichzeitig verursachen sie aber auch eine immense Verformung seines Kopfes und machen ihn in höchstem Maße größenwahnsinnig. Der Bösewicht kam bisher etwa in der Marvel-TV-Serie Marvel's M.O.D.O.K. vor.

© Marvel MODOK in Marvel's M.O.D.O.K.

Frühe Ant-Man 3-Ausschnitte, die etwa bei Disneys D23-Convention präsentiert wurden, zeigten auch MODOK. Nun ist er nicht zu sehen, was zweierlei Gründe haben kann. Einerseits gab es heftige negative Reaktionen auf das geleakte neue MODOK-Design (via Comicbook ) und die Figur könnte momentan noch am Computer umgemodelt werden. Andererseits sollte der Trailer den großen Leinwand-Auftritt Kangs vorwegnehmen. Da hätte ein anderer, viel seltsamerer Bösewicht wohl nur gestört.

Wann kommt der MCU-Blockbuster Ant-Man and the Wasp: Quantumania ins Kino?

Bis wir MODOK dann endlich zu Gesicht bekommen, dauert es hoffentlich nicht mehr lange. Abgesehen von weiteren Trailern ist es spätestens beim Ant-Man 3-Kinostart am 14. Februar 2023 so weit.

Jetzt im Heimkino: Einer der größten Überraschungserfolge 2022 *

Von She-Hulk bis WandaVision: Alle 9 MCU-Serien bei Disney+ im Ranking

Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren sind 9 Marvel-Serien bei Disney+ gestartet. WandaVision machte 2021 den Anfang und begründete die neue Generation der MCU-Serien. Sie sind enger mit den Filmen verzahnt und beinhalten häufig bekannte MCU-Figuren- und Stars. Wir schauen kritisch zurück auf diese Phase zurück und ranken die Serien von unnötig bis unverzichtbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schafft es Loki auf den ersten Platz? Oder doch die gefeierte erste MCU-Serie bei Disney+, WandaVision? Und mit welcher MCU-Serie konnten wir gar nichts anfangen? Am Ende des Podcast blicken wir kurz in die Zukunft, wenn Serie wie Secret Invasion mit Emilia Clarke erscheinen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von MODOK?