Ant-Man 3: Erster Trailer zum Marvel-Epos entfesselt den neuen Thanos

Ant-Man and the Wasp: Quantumania aka Ant-Man 3 eröffnet die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe. Der Teaser-Trailer entfesselt den aus Loki bekannten Bösewicht Kang.

Nach Black Panther: Wakanda Forever erwartet uns im Februar 2023 bereits der nächste große Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Nach dem Abschluss von Phase 4 schlägt Ant-Man and the Wasp: Quantumania das zweite Kapitel der Multiverse-Saga auf. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der Teaser-Trailer.

Bei Ant-Man 3 handelt es sich um keine direkte Fortsetzung der ersten zwei Teile. Vielmehr haben wir es mit einem MCU-Film zu tun, der – wie zuletzt auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness – mit vielen anderen Projekten aus dem Franchise verbunden ist. Besonders die MCU-Serie Loki wird für Quantumania interessant.

Der epische Teaser-Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Das hat einen einfachen Grund: In Loki bekommen wir den zeitreisenden Bösewicht Kang (Jonathan Majors) erstmals zu Gesicht, der aktuell als neuer Thanos aufgebaut wird. Über mehrere Filme und Serien hinweg stiftet Kang Unruhe im MCU, ehe er 2025 in Avengers 5: The Kang Dynasty für Angst und Schrecken sorgt.

Vorerst prügelt sich Kang aber mit der Ant-Man-Familie, angefangen bei Scott Lang (Paul Rudd) und Hope van Dyne (Evangeline Lilly) über Hank Pym (Michael Douglas) und Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) bis hin zu Cassie, Scotts Tochter, die älter geworden ist und daher nun von Kathryn Newton verkörpert wird. Darüber hinaus versteckt sich ein weiterer großer Name im Cast: Bill Murray taucht in einer geheimen Rolle auf.

Wann startet Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Kino?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania startet am 15 Februar 2023 in den deutschen Kinos. Es ist der erste Film in der fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe und insgesamt der 31. Beitrag, der das Franchise auf der großen Leinwand ausbaut.

